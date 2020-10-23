iPhone 12 Pro到手了！蘋果直營店「頭香」果粉驚呼：邊框握感超好

▲Apple 信義A13iPhone12開賣，排頭香的民眾順利拿到實機 。（圖／記者李毓康攝）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果iPhone12開賣第一天，Apple直營店外，熱情果粉不畏風雨在店外排了大約10人左右，氣氛雖沒有電信商來得強強滾，但在直營店可享受寬闊空間、細膩感受新機質感。搶頭香的許先生大約早上6點來排隊，他說比前年晚，來買的是iPhone 12 Pro 太平洋藍款，實際摸到新機，他驚呼了一下「邊框質感超好！」

許先生說，已經第3年來排隊換新機，雖然早拿、晚拿時間不會差太久，但他喜歡開門店員hi five的歡迎儀式，「一整天心情都會很好！」他等一下9點多還要進公司上班，而且馬上要傳輸進資料來使用新機，最期待的是iPhone 12 Pro攝影功能。

▲Apple 信義A13iPhone12開賣，排頭香的民眾順利拿到實機 。（圖／記者李毓康攝）

排第二位的詹先生則選擇iPhone 12 Pro 的黑色，他說，顏色比想像中美，之前都選特殊色，今年想回歸經典色；而看到現場陳列的iPhone 12，他很仔細的看了一遍，說質感比之前媒體照片呈現的好很多，尤其深藍色不像大家批評的「垃圾藍」啦！

▲Apple 信義A13iPhone12開賣，排頭香的民眾順利拿到實機 。（圖／記者李毓康攝）