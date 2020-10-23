中華電董座：為讓入手門檻降低　iPhone12可選四年租約！　

記者余弦妙／台北報導

中華電信今（23）日於台北信義威秀門市舉辦iPhone12新機首賣會，並宣布今日8時開始在全台500餘家指定服務據點及網路門市正式開賣iPhone12、iPhone12 Pro。

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）

中華電信董事長謝繼茂表示，今年為第13年販售銷售iPhone手機，且中華電信也以4G/5G最大寬頻、最廣涵蓋得優勢，且根據今年的iPhone12預購情況來看，消費者對5G的需求也相當明顯，而且今年基地台也已超過4000座，預計年底可以超過1萬座。

對於，iPhone12的鋪貨量不夠，謝繼茂回應，根據經驗已忘初期供貨量都會受到供應鏈的影響，不過中華電信也會積極向蘋果官方爭取進貨量，希望在1個月內可以讓大家走進門市都能有現貨可買。

而對於這次iPhone12都必須綁定高資費且時間也要綁定48個月，對此謝繼茂說，這次會把iPhone12的租約綁定到48個月，主要就是希望可以讓用戶入手新機的門檻降低。

此外，中華電信也宣布，iPhone指定機型全面降價，包含iPhone11最高可降4000元，iPhone11 Pro/Pro Max最高降6000元，且iPhone11 GB搭配1399元月租並綁約36個月，即可5300元入手。

▲中華電信iPhone12開賣。（圖／記者林敬旻攝）