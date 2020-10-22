春取卵秋抓成蟲　彰化即日起「收購荔枝椿象」：1公斤1000元！

▲彰化縣府即日起收購荔枝椿象1公斤1千元。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

惱人的荔枝椿象進入成蟲越冬期，活動力下降，常聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，彰化縣農業處指出，民眾可利用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，送交各鄉鎮市公所農業課後，以1公斤1千元收購，收購期限至今年12月3日止。

▲彰化縣府即日起收購荔枝椿象。（圖／彰化縣政府提供）

每年2月下旬到4月底是荔枝椿象產卵高峰期，縣府於2月17日啟動卵片收購，每片收購價5元，成效相當的高：而成蟲收購期程自10月5日起至12月3日止，於每周一及周四，上午9點至下午4點，只要戶籍地為彰化縣民，即可將成蟲交至各鄉鎮市公所，並以每公斤1千元(1元/克)的價格收購荔枝椿象成蟲，請以透明塑膠袋及其他容器（塑膠瓶、紙容器、鐵鋁罐）繳交，另除荔枝椿象以外的雜質物亦不計價。

▲彰化縣府提醒民眾捕捉荔枝椿象務必要注意自身安全。（圖／彰化縣政府提供）

農業處提醒民眾，荔枝椿象一旦受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，民眾若不慎被噴觸，皮膚會灼傷、眼睛會刺痛，建議捕捉時要戴帽子、眼鏡（或護目鏡），穿著長袖（或袖套）、長褲，雙手也要配戴塑膠手套，捕抓時要注意自身安全。

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