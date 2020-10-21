彰化男喝醉跌落蚵道…慘困消波塊！　「只穿四角褲」狼狽獲救

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

彰化王功漁港今（21日）凌晨1時許，一名23歲陳姓男子喝酒後不慎跌進蚵道，受困於消波塊，友人見狀趕緊報警。海巡人員獲報到場後，旋即將陳男救援上岸，並立即帶回安檢所休息，目前無大礙。

▲陳男喝醉跌入蚵道。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所21日凌晨運用港區監視系統發現芳苑燈塔前約30公尺蚵道處有車輛聚集，疑似有民眾受困，即派員前往現場瞭解，孰料，同時也接獲民眾通報，其友人不慎跌落蚵道受困，海巡立即派員攜帶救生裝備，並通報鹿港機動巡邏站、UAV無人機區隊、彰化縣政府消防局第四大隊芳苑分隊到場搶救。

搜救人員到場後，發現陳男疑似有喝酒但意識清楚，旋即將人救援上岸，立即帶回安檢所休息，經救護人員評估，陳男無明顯外傷且其表示無需就醫，隨後由3名友人陪同返家。

對此，第三岸巡隊表示，近年來積極進行各項海上及岸際艇筏、人員搜救演練及救援裝備操作訓練，期厚植救援能量，海巡工作除致力於杜絕走私、偷渡、海洋保育及為民服務等各項工作外，對於救生、救難及民眾生命守護亦全時盡力守護，若民眾有需要海巡人員提供協助時，歡迎撥打海巡署「118」免費服務專線，海巡人員將竭誠為民眾服務。