凌晨持刀蒙面搶超商…得手萬餘元「逃亡2天」！外籍嫌躲宿舍遭逮

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化市中正路一家超商17日凌晨2時許驚傳搶案，一名男子手持水果刀，走進超商後要求店員拿出現金，得手1萬餘元後隨即徒步逃離現場。警方獲報後展開追查，鎖定嫌犯身分，終於在19日上午9時於芳苑鄉工業區某公司宿舍內逮獲涉案的馬姓外籍移工，訊後依強盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦，並由檢方聲押獲准。

▲馬嫌戴著口罩、手持水果刀行搶超商，得手1萬餘元。（圖／民眾提供）

警方調查，17日凌晨時分，馬嫌手持水果刀、戴口罩蒙面走進超商，並以生澀的國語開口示意搶劫，要求店員拿出現金；當下店員見到馬嫌手中有刀，心生畏懼下被迫打開收銀台，隨後馬嫌自行搜刮財物，得手1萬餘元，隨即徒步往中正路二段南下方下逃逸。

警方獲報後調閱監視器畫面，立即鎖定嫌犯身分及逃逸路徑，經擴大搜尋附近工地，發現馬嫌行搶後還變裝，將犯案時所穿衣物、水果刀等丟棄在鄰近工地中，在變裝後還攔乘交通工具持續逃逸。警方經深入追蹤後，於19日上午9時許在芳苑鄉工業區內某公司移工宿舍裡逮獲馬嫌，並起出未花完的贓款1萬元等物證，訊後依強盜罪嫌移送，並聲押獲准。

▼警方調閱監視器畫面追查，鎖定馬嫌逃逸路徑，終於在案發兩天後將其逮捕歸案。（圖／民眾提供）