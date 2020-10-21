「癌症篩檢顧健康」　彰化縣長王惠美抽獎直播high全場

▲彰化縣政府今舉辦癌症篩檢抽獎活動，並透過直播抽獎抽出多名幸運兒。（圖／彰化縣府提供）

記者唐詠絮、黃宥寧／彰化報導

彰化縣政府運用台中火力發電廠撥付的促協金，舉辦線西、伸港、和美3鄉鎮「癌症篩檢顧健康 好康攏來領回去」抽獎活動，包含雙門冰箱、電視、平板電腦等逾1200獎項，今（21）日上午在律師見證下，於縣府中庭現場由縣長王惠美、線西鄉長蘇韋峻、縣議員柯振杯、王國忠等人公開抽出，並現場直播。

王縣長說，癌症已經連續38年蟬聯國人死因首位，於健保的支出超過9百億元，希望透過早期發現早期治療達到預防的效果，因為臺中火力發電廠的關係導致沿海地區民眾罹患癌症的比例偏高，因此縣政府運用中火回饋金，於線西鄉、伸港鄉、和美鎮等舉辦癌症篩檢，只要完成一項癌症篩檢，除能獲得一張100元健康禮劵外，更能參加1200多項的當地農特產品及神秘家電大獎抽獎活動，癌症不是絕症，早期發現、早期治療，即可避免死亡，希望更多鄉親一起來參與健檢、癌症篩檢。

▼由縣長王惠美和線西鄉長蘇韋峻等人分別抽出多名幸運得主，經由臉書直播抽獎過程，以求公平公開公正。（圖／彰化縣府提供）

衛生局指出，為了讓更多民眾能參與子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌及口腔癌等4大癌症篩檢，衛生局及衛生所不僅寄發篩檢通知，也利用電話邀約的模式提醒民眾接受檢查，另外，每年都與縣內醫療院所配合，深入社區，在全縣26鄉鎮衛生所及社區舉辦設站篩檢活動，讓民眾能就近篩檢，就近享健康。今年雖然受新冠肺炎疫情影響，但參與篩檢的人依舊非常踴躍，從1月1日至7月31日，參加子宮頸抹片檢查有8,615人，乳房X光攝影檢查3,589人，糞便潛血檢查6,275人，口腔黏膜檢查2,210人，總計達2萬689人次。

▼癌症篩檢顧健康好康農來領回去，獎品相當精彩豐富 。（圖／彰化縣府提供）

縣長王惠美表示，癌症非絕症，癌症若能早期診斷及早治療是可以治癒的，明年活動時間拉長到9月，鄉鎮擴及沿海包括鹿港、福興、大城等鄉鎮，善用免費4大癌症篩檢，守護健康，呼籲鄉親不要害怕篩檢，早期發現早期治療，一起努力讓彰化更好更美。

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