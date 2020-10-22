Uber Eats、熊貓外送9月車禍126人　柯文哲怒：市府定期公佈數據

▲台北市長柯文哲出席公安會報。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美食外送平台越來越發達，也連帶造成搶快車禍事故頻傳。台北市長柯文哲表示，如果業者不重視信譽，那北市府就要定期公佈Uber eats和foodpanda的外送業者車禍受傷人數，預計2個月後上路。

台北市長柯文哲22日主持公安督導會報，勞動局提及，本期8月至9月機車外送員執行職務時涉入交通事故死亡人數為0人，所以本期績效指標燈號為「綠燈」，但受傷人數分別為8月100人及9月126人；發生事故的業者主要就是Uber eats和foodpanda，剩下散戶因為部分沒穿制服，所以未列入統計。

柯文哲聽聞後表示，未來Uber eats和foodpanda的數據要分開算，並且定期公佈傷亡人數，預計2個月後上路，「雇主雇了一堆小朋友進來，就應該做好安全維護」，這是企業的責任；大公司一定會有商譽問題，若企業自己不弄好，全靠政府管理很困難，既然業者不注重信譽，那市府就公布數據。

公安督導會報結束後，勞動局職業安全衛生科長陳伯端受訪時表示，報告時雖說8月、9月受傷人數分別為100人及126人，但這是有車禍且有受傷的人數，若要將這2家業者的確切數據細分來看，只能用「有車禍但不一定有受傷」的人數來看，9月foodpanda為74件，Uber eats為95件，但如果要公布業者受傷人數，尚未有法源依據，因此還要再跟交通局討論。

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