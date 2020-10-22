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快訊／2021台北跨年晚會防疫準則出爐：若有1例本土就改線上直播

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▲▼台北101 2019跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101 2019跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市觀傳局長劉奕霆21日透露，初步規劃如果超過15例確診，台北跨年就改線上或停辦，使中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥22日回應，如果連境外移入都算，很容易就超過15例。對此，觀傳局22日公布疫情備案初步規劃，強調會再討論是否調整。

針對台北跨年活動疫情備案，觀傳局22日晚間表示，北市府因應疫情發展，自6月起開始討論研議，9月定出分階段防疫措施準則，並隨疫情發展進行滾動式調整。

觀傳局說，跨年活動也依此準則進行疫情備案初步規劃草案，若北市再度出現1例不明感染源本土個案，則進入第一階段，朝向前期實體活動取消、跨年晚會改為線上轉播；進入第一階段後，如每週新增個案超過15例，或中央流行疫情指揮中心禁止舉辦大型群聚活動，則跨年晚會視疫情狀況採線上轉播或取消辦理。

觀傳局指出，因應22日中央疫情指揮中心針對北市跨年活動分階段認定標準疑義，將提府級防疫小組會議討論是否調整。

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