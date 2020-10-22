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「他說我很有料！」健身教練遭控揉胸指侵…檢方一關鍵理由不起訴

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▲▼健身房，健身器材。（圖／pixabay）

▲女學員控訴，健身房教練稱要幫她按摩、放鬆肌肉，但卻趁機揉胸、指侵得逞。（示意圖／pixabay）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名健身房賴姓教練遭女學員控訴性侵，女子指出，賴男假借幫她按摩、放鬆肌肉，但卻將她內衣掀起，並揉捏胸部長達半小時，甚至還將手伸進內褲中指侵得逞；對於學員指控，賴男並未否認，但辯稱女子當下閉上雙眼，並沒有反抗拒絕。由於事發地點位於監視器死角，因此無法查看事發經過，但檢方勘驗現場，發現該處地點位於健身房開放空間，女子受辱當下並未呼救，且事後也未有害怕、沮喪神情，與常情不符，因此最後給予賴男不起訴處分。

不起訴書內容指出，賴男於高雄某知名連鎖健身房擔任健身教練，今年3月31日下午，賴男在健身房內見到女學員，發現她全身肌肉緊繃，因此主動上前攀談，提議帶她上頂樓尋找平坦處替她按摩、放鬆肌肉；當時女子並未拒絕，跟著教練一同上樓。

女學員控訴，2人到了頂樓後，賴男打開按摩床放置在地，並要求她躺下，接著開始沿著乳房外緣按壓，隨後賴男又躺在按摩床上，要求她仰躺在其身上，女子不疑有他照做，孰料賴男下秒卻將衣服及內衣往上掀，使她胸部裸露在外，並伸手揉胸長達半小時，「當時他還是持續教導我如何放鬆肌肉，我覺得有點怪，但不知道該如何拒絕他，他沒有親我或撫摸動作，但他說我的胸部很有料！」

女學員指出，賴男按完上半身後，開口表示要幫她放鬆大腿肌肉、調整骨盆，還要求她將褲子褪至膝蓋附近，但內褲並未脫下，接著賴男開始沿著腹部下側按捏，期間還稱要「幫助放鬆」，隨後即將手伸入內褲裡搓揉私密處，還一度將手指伸入指侵得逞，時間長達約3分鐘，「我當時沒有反抗，因為他體型比較壯，我怕他對我不利，但我真的嚇到了，所以也沒拒絕他，最後我跟他說我要拿便當，他才讓我走。」

對於女學員指控，賴男並未否認，坦承確實有搓揉女子胸部、外陰部等處，但強調自己並未將手指伸入指侵，還稱當下按摩時觸碰到女子胸部、陰部等處時，對方都未閃避、也無明確拒絕，還一度閉上雙眼沒有抗拒，認為自己的行為並未違反女子意願。

由於雙方各執一詞，檢方事後前往健身房調閱監視器察看，惟事發地點位於死角，並未拍下過程，但監視器中女學員事發後走出時，臉上未見害怕、沮喪神情；且檢方勘驗健身房環境，屬開放空間，頂樓樓梯間也與4、5樓連通，且樓梯間還設有健身房員工休息處，並非私密空間，如若女子真的自認遭侵犯，當下應立即離開，並向其他員工、客人呼救，但女子當下卻未明確拒絕，也未起身離開，與常情不符。

檢方認為，事發地點屬開放空間，賴男應不致在女子意識清楚、隨時可向旁人求助的情況下，還如此膽大妄為進行猥褻行為，因此最後認定罪嫌不足，予以賴男不起訴處分。

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