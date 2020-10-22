南投警父兒涉性侵！縣府要求刪文　巴哈：還用密件是有多怕？

▲南投縣社勞處回應，因監察委員要求保護未成年當事人，才會函文各網路論壇，要求刪除違反相關兒少法令的言論。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣一名父親是警察的男高中生遭網友爆料性侵女學生，全案正由少年法庭審理中。草屯警分局發文祭出4法條強調，不得轉發足以辨識被害人資訊，違法者將刪除留言。另外，還有網友爆料，相關案情討論在「巴哈姆特」論壇也全消失，因南投縣政府來函指公布個資有違法之虞；巴哈站務人員說，「連行公文來巴哈都用密件，是有多怕？」

這起案件在9月後被揭發後，該校校長90度彎腰致歉，表示發生如此不幸事件，深感遺憾，造成社會的紛擾，非常抱歉。而男學生也已休學。

事發後，大批憤怒網友肉搜公布男學生個資。事隔一個多月，有網友21日在PTT爆料，貼出巴哈姆特的公告，只見公告寫道「南投縣政府來函，公布未成年個資有違法之虞，只好刪除；除非其已成年，請注意不要再發表含有全名或照片之圖文，以免觸法。」原PO指出，巴哈站務人員都回應，「連行公文來巴哈都用密件，是有多怕？」

▲▼巴哈姆特被縣府來函要求刪文。（圖／翻攝巴哈姆特論壇）

許多PTT網友則留言，「保護被害人的條文也能拿來保護加害人喔」、「硬要叫人刪掉只是在點火」、「好大的官威。」關於網友肉搜部分，由於涉及是否曝光未成年人個資的疑慮，恐怕會違反個資法，最重可處2年以下有期徒刑或併科罰金20萬元以下；提醒民眾勿張貼、散布相關當事人的個資，以免觸法。

《自由時報》報導，發函到巴哈的是南投縣府社會及勞動處，社勞處回應，因監察委員要求保護未成年當事人，才會函文各網路論壇，要求刪除違反相關兒少法令的言論。

▼草屯警分局發文。（圖／翻攝草屯警分局臉書）