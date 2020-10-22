蹲地拒回家　小4女畫圖揭父「壓她」86次...擔心連累媽媽被打

▲女童蹲在學校拒絕上課也不願回家，輔導老師懇談揭發獸父1年猥褻86次。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名小學4年級女童，因為到了學校不想上課，被帶到輔導室後，又蹲在地上拒絕跟母親回家，老師耐心勸導「妳沒有錯」，女童才放下心防，畫了1幅全家福，在父親頭上打了大叉叉，揭露父親常壓在她身上，「用手摸尿尿的地方」，士林地院判決認定，獸父1年內犯下86次對未滿14歲女子強制猥褻罪，共判刑8年。

判決指出，被害女童家境不佳，和家人同住1間大套房，平常女童自己睡地上，父母、哥哥和女友各睡1張床，2018年10月中，女童到學校後，突然情緒不穩，拒絕進班上課，但是也不想回家，因為情緒激動，蹲在地上一直摳手、搖頭說「不要」，輔導老師鼓勵女童說出不愉快的事情。

女童表示害怕說出來，回家會被父親處罰，也擔心母親被連累挨打，老師察覺女童的罪惡感，安撫女童「妳沒有錯」，女童才慢慢卸下心防，還畫了張全家福，將父親打了一個大叉叉，說出自己有時晚上去父母床上看電視時，父親會正面壓在她身上，手伸進她褲子裡，「摸尿尿的地方」。

▲女童擔心說出獸父行為，會害自己和母親被獸父處罰。（示意圖／免費圖庫pxhere）

輔導老師立刻通報，並將女童安置，女童母親事後作證，的確看丈夫會親、摸女兒的臉部，也聽過女兒會對丈夫大喊「不要這樣」，雖然獸父辯稱是因為女兒不上課，他揚言「再不讀書，回來會修理妳」，但合議庭綜合相關證人證詞，以及被害女童罹患創傷及壓力症候群相關障礙症，認定獸父辯詞不可採。

最後合議庭根據女童指述，認定獸父從2017年12月28日搬家後開始，到2018年10月25日止，以每週2次頻率，猥褻女兒下體，痛批獸父只為滿足一己性慾，泯滅人性、顛倒倫常，重創女兒身心，犯後還拒絕認罪，依86個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，每次判刑3年4月，定應執行刑8年；可上訴。

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