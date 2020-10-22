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南投警兒涉性侵女同學　草屯分局「祭4法條」：違法者刪留言！

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南投警兒涉性侵女同學　草屯分局「祭4法條」：違法者將刪留言。（圖／翻攝草屯警分局臉書）

▲草屯警分局發文。（圖／翻攝草屯警分局臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

南投縣一名男高中生遭網友爆料性侵同班女學生，還拿拍下的畫面炫耀，事後更仗著父親的警察身分要脅對方，引發網友肉搜公布個資。但草屯警分局發文呼籲，勿再將足以辨識被害人資訊轉發流傳，以免觸法或造成二次傷害，若有違法者將逕行刪除相關留言。結果許多網友不滿灌爆，「哇！！將逕行刪除，好大的官威」、「來朝聖，看一下什麼叫重新定義『被害人』。」

這起案件在9月被爆料後，男高中生的警察父親發文表達十二萬分的歉意，「我長期以來，因為工作的緣故，對於小孩的成長未能參與，親子關係疏離，對於他偏差的行為未能即時發現予以導正，以致發生這樣的事情，我做為一個父親深感愧疚與自責，也深覺對不起被害人。」

男方父親說，沒即時出來說明是因案件已在少年法庭審理中，按照法律的規定，不能擅自對外發表與案情有關的任何陳述，也不希望再造成對被害人的二度傷害，內心真的深感抱歉，「我絕無意掩飾兒子所犯下的過錯，該負的法律責任我也一定會要他承擔，對被害人該有的道歉我們也不會迴避」，也懇請社會大眾給他們一個改過自新的機會。

▼草屯警分局外觀。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投男高中生又爆一起性騷案，警方一併調查中。（圖／記者白珈陽攝）

不過，草屯警分局20日在臉書發文說，感謝大家非常關心日前媒體報導及網路流傳案件，警政單位與司法單位皆已提供各項服務，並全力協助維護被害人權益；為保護案件被害人，需要在此呼籲及提醒大家，勿再將足以辨識被害人資訊轉發流傳，以免觸法或造成二次傷害。

警方強調，若在本分局臉書專頁有相關留言或討論，違反法律規定者，為保護被害人權益，將逕行刪除。警方並提出相關留言違反哪些法律，包括《性侵害犯罪防治法》第13條、《兒童及少年福利與權益保障法》第69條、《兒童及少年性剝削防制條例》第14條、《少年事件處理法》第83條。

對此，許多網友留言，「貴所對加害人以及被害人的定義真的是舉世無雙」、「來朝聖，看一下什麼叫重新定義『被害人』」、「我們想了解的是加害人，因此不適用上述法條，謝謝」；還有人反酸，「分局真的很用心，怕這件事情就這樣無疾而終，特別提醒大家，值得讚許。」

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