世壯運開幕辦在大巨蛋？遠雄：應該沒問題　2021年底前完工

記者袁茵／台北報導

台北市、新北市攜手合作，確定成為2025年「世界壯年運動會」主辦城市，台北市副市長蔡炳坤22日表示，希望世壯運的開幕辦在大巨蛋。對此，遠雄發言人楊舜欽表示，目前還沒接到市府通知，但按照目前工期工進，在2021年底完工並趕上賽事，應該是沒有問題。

體育局表示，台北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），疫情期間以視訊方式進行國際申辦會議，21日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，繼2017世大運後，台灣將再度主辦國際大型綜合性運動賽事。

▲遠雄發言人楊舜欽回應世壯運開幕辦在大巨蛋。（圖／記者袁茵攝）

而世壯運開幕、閉幕將辦在哪裡，蔡炳坤說，目前規劃是在大巨蛋來進行開幕，新北在微風運河，也就是開幕台北、閉幕新北。

針對台北市政府希望世壯運開幕辦在大巨蛋，楊舜欽表示，按照目前的工期工進，本來預計在明年年底完工，所以2021年完工且趕上賽事，應該是沒問題。如果在申辦過程中能將大巨蛋當申辦上的誘因，那對大巨蛋來說是感到與有榮焉，這的確是在世界等級上非常好的運動場地。

關於過去辦世大運時，大巨蛋被認為是加分因素，那這次大巨蛋會不會是申辦世壯運的加分因素？楊舜欽提到，他不是申辦主辦單位，但在於場館上本來就是評分標準，但他們有信心在申辦過程當中替主辦城市加不少分。

至於市府有無向遠雄溝通？楊舜欽透露，還沒有，是媒體來講才知道的。按照大巨蛋工期與工進來排，的確是可以完工營運的場館，本來就是幫城市加分的選項，樂觀其成。

最後，關於這是大巨蛋完工後第一個大型賽事，有無想過盛大舉辦或參與？楊舜欽說，到時候再看看，因為目前還沒收到市府通知。

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