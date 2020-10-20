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超過10例確診跨年活動恐取消　台北101：仍朝施放煙火方向準備

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▲▼台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲台北101跨年煙火。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡惠如／綜合報導

時序又進入秋冬，新冠肺炎疫情可能捲土重來，今（10／20）觀傳局提出相關因應措施，包括10例或15例確診，可能停辦大型活動，跨年晚會可能改成線上轉播，而每年負責新曆年重頭戲的台北101跨年煙火動向也受關注，對此台北101表示，目前還是朝施放煙火方向準備。

今年初因新冠肺炎疫情，上半年許多民眾心情都很悶，台北101在9月底對外表示，今年底的跨年煙火將會照常舉辦，且比照去年長度達300秒，內容不縮水，陪伴民眾迎向2021年，然而今觀傳局欲提案因應可能爆發的疫情，有可能將跨年活動變成線上舉辦，造成以往的慶祝活動恐有變數。

台北101大樓營運長劉家豪表示，跨年煙火需要提前幾個月進行規劃，目前疫情狀態無法確定，是否停辦或轉成線上跨年變數仍大，所以目前仍朝施放煙火的方向進行準備，除非相關單位因考量有不得施放等其他要求，然而針對政府決定的措施，還是會盡量配合。

每年台北101跨年煙火，都吸引大批人潮前往信義區，包括周邊百貨賣場、飯店餐飲都受惠，今年上半年因疫情因素，實體通路包括百貨餐飲都面臨業績衝擊，多數賣場預計周年慶促銷季後，針對年底的耶誕節、跨年檔期再規劃新一波的吸客活動。

然而是否會因跨年活動有變數而受到影響，有通路業者私下坦言，確實會有一波衝擊，今年周慶許多通路都調前舉辦，便是有先搶先贏的規劃，因為怕年底疫情再起，若真因為減少群聚而取消跨年活動，「全年業績當然有影響，不過也算在預料之中」。

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