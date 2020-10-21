若北市一週增15例確診「停辦跨年」　柯文哲：大型活動一定要關

▲柯文哲出席2020台北跨境電商年會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去不斷強調，新冠肺炎疫情不會在短期內結束；而台北市觀傳局長劉奕霆21日也透露，初步規劃如果超過10或15例確診，台北跨年就改線上或停辦。柯文哲21日表示，如果北市一週內出現15例新增確診案例，那大型活動一定要關。

柯文哲21日出席「2020台北跨境電商年會」記者會，他在入場前被媒體追問，若發生15例確診會不會取消跨年晚會？柯文哲僅說「按照疫情的⋯這個⋯他們會⋯」、「這個劉奕霆他們會講啦！」

隨後，柯文哲在致詞時表示，自己在外頭不斷被媒體追問會不會取消跨年晚會，所以說什麼叫「新常態」？從此大家多了一個風險管理，如果台灣在這種狀況下當然可以辦，但如果北市在一週內出現15例新增確診案例，那大型活動一定要關掉。

柯文哲說，至於有沒有可能出現這種狀況，看看南韓新天地教會案例，以及新加坡、日本也有類似案例，所以從這幾個國家來看，北市一週出現15個新增確診，是有可能的事情，如果有超級感染源，在沒防備的狀態下在室內密集，「今天開始全世界要面對風險管理！」

柯文哲指出，「跨年晚會是不是一定辦？我跟你講，Who knows？有可能前3天突然出現穿透性感染，那要停掉就有可能。」

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