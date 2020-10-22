桃園女連搶2男9百元　辯「服藥沒印象」...檢：妳犯案隔天才就診

▲桃園市林姓女子今年3月間在龜山區連續搶奪路人手中現金，事後立即就醫辯稱罹患思覺失調症企圖規避刑責，但仍被檢方查出提起公訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子今年3月間因缺錢花用，在龜山區萬壽路見林姓男子步出超商，趁其不備之際徒手搶奪其手中現金8百元後逃逸，5分鐘後又在附近搶奪等候買雞排廖姓男子手中1百元現金，隨後被廖男與路人聯手壓制報警處理，桃檢偵訊時，林女辯稱罹患思覺失調證且長期服藥，對做案過程完全沒印象，檢方檢視長庚醫院提供林女就診紀錄，戳破林女犯案後隔日才就醫假象，22日偵結依搶奪罪嫌將林女提起公訴。

檢警調查，29歲的林姓女子在今年3月7日晚間10時30分在龜山區萬壽路2段見林姓男子從某超商購物後步出，手中持有8百元現金，林女趁其不備從後方徒手搶奪8百元現金後逃逸；5分鐘後，鍾女又在附近萬壽路某雞排攤前，看見廖姓男子坐在路旁排隊等候買雞排，手中持有1百元現金，再度徒手搶奪1百元，林女得手後欲逃逸但遭廖男與路人聯手壓制報警處理。

林女在偵訊時坦承警方調閱犯案時監視畫面是她本人，但辯稱自己罹患思覺失調症，長期服藥，對於案發過程完全沒已印象，但受害的林姓與廖姓男子則指證歷歷；檢方則根據林口長庚醫院、高雄醫學大學附設中和醫院提供資料，林女曾於犯案後到該院就診紀錄佐證。

檢方以林女犯案後才到醫院就診，企圖以罹患思覺失調症規避刑責，偵結依奪罪嫌將林女提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／桃園貨車五楊高架轉國2匝道側翻 天雨視線差過彎快2傷

►桃園傢俱店暗夜大火 600平方米店面全毀！起火原因待查

►酒駕騎車載表哥自撞「摔車彈飛」 路人驚見急報案1死1命危