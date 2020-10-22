　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女連搶2男9百元　辯「服藥沒印象」...檢：妳犯案隔天才就診

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市林姓女子今年3月間在龜山區連續搶奪路人手中現金，事後立即就醫辯稱罹患思覺失調症企圖規避刑責，但仍被檢方查出提起公訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市林姓女子今年3月間在龜山區連續搶奪路人手中現金，事後立即就醫辯稱罹患思覺失調症企圖規避刑責，但仍被檢方查出提起公訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女子今年3月間因缺錢花用，在龜山區萬壽路見林姓男子步出超商，趁其不備之際徒手搶奪其手中現金8百元後逃逸，5分鐘後又在附近搶奪等候買雞排廖姓男子手中1百元現金，隨後被廖男與路人聯手壓制報警處理，桃檢偵訊時，林女辯稱罹患思覺失調證且長期服藥，對做案過程完全沒印象，檢方檢視長庚醫院提供林女就診紀錄，戳破林女犯案後隔日才就醫假象，22日偵結依搶奪罪嫌將林女提起公訴。

檢警調查，29歲的林姓女子在今年3月7日晚間10時30分在龜山區萬壽路2段見林姓男子從某超商購物後步出，手中持有8百元現金，林女趁其不備從後方徒手搶奪8百元現金後逃逸；5分鐘後，鍾女又在附近萬壽路某雞排攤前，看見廖姓男子坐在路旁排隊等候買雞排，手中持有1百元現金，再度徒手搶奪1百元，林女得手後欲逃逸但遭廖男與路人聯手壓制報警處理。

林女在偵訊時坦承警方調閱犯案時監視畫面是她本人，但辯稱自己罹患思覺失調症，長期服藥，對於案發過程完全沒已印象，但受害的林姓與廖姓男子則指證歷歷；檢方則根據林口長庚醫院、高雄醫學大學附設中和醫院提供資料，林女曾於犯案後到該院就診紀錄佐證。

檢方以林女犯案後才到醫院就診，企圖以罹患思覺失調症規避刑責，偵結依奪罪嫌將林女提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／桃園貨車五楊高架轉國2匝道側翻　天雨視線差過彎快2傷

►桃園傢俱店暗夜大火　600平方米店面全毀！起火原因待查

►酒駕騎車載表哥自撞「摔車彈飛」　路人驚見急報案1死1命危

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
謝忻褲子太短迸蜜桃臀　網「狂盯右下角」吐槽
北市罰單王是他！未滿18歲　罰金34.2萬
快訊／國1砂石車翻車…砂石覆蓋小客車　1女命危
這次換火星逆行！　10月下旬運勢這2星座小心
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

菲姐與前男友鬧翻連環告　鍋具公司拿她照片打廣告要賠600萬　

「他說我很有料！」健身教練遭控揉胸指侵…檢方一關鍵理由不起訴

大甲80歲老農跌落圍牆受困48小時　奇蹟生還僅擦傷

萬華1晚破2賭場「扣百萬賭資」　賭客赫見四海幫前堂主

桃園黑衣女夜遊...濱海散步咻一下險成消波塊　8壯漢馳援扛人

快訊／國1北上路竹段砂石車翻車！污泥覆蓋1小客車　1死1骨折

雲林倉庫廢輪胎竟藏未爆彈！方圓60米封鎖　疑30年前星光部隊所用

棋藝名師上網秒變渣！他身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

桃園女連搶2男9百元　辯「服藥沒印象」...檢：妳犯案隔天才就診

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

菲姐與前男友鬧翻連環告　鍋具公司拿她照片打廣告要賠600萬　

「他說我很有料！」健身教練遭控揉胸指侵…檢方一關鍵理由不起訴

大甲80歲老農跌落圍牆受困48小時　奇蹟生還僅擦傷

萬華1晚破2賭場「扣百萬賭資」　賭客赫見四海幫前堂主

桃園黑衣女夜遊...濱海散步咻一下險成消波塊　8壯漢馳援扛人

快訊／國1北上路竹段砂石車翻車！污泥覆蓋1小客車　1死1骨折

雲林倉庫廢輪胎竟藏未爆彈！方圓60米封鎖　疑30年前星光部隊所用

棋藝名師上網秒變渣！他身分證P圖...妻被消失年輕12歲騙交往

桃園女連搶2男9百元　辯「服藥沒印象」...檢：妳犯案隔天才就診

快訊／中和景平路「管線破裂」…地面下陷壓到瓦斯管！道路封閉中

菲姐與前男友鬧翻連環告　鍋具公司拿她照片打廣告要賠600萬　

「鴉片類」止痛藥釀成癮！　美司法部宣佈：普度製藥2400億和解

虔誠汪坐挺挺…閉眼求天公伯賞肉肉　歐告同伴「已倒」反成亮點

法比歐每天在健身房待2小時！多種訓練才有超精實大肌肉

亞太電信推毫米波服務　用戶沒5G手機也能享5G高速上網

LINE萬聖節特效來了！輸入三組關鍵字　召喚超可愛巫婆兔兔

「他說我很有料！」健身教練遭控揉胸指侵…檢方一關鍵理由不起訴

20元起！鹹甜起司蛋車輪餅料滿到合不起來　還有可可餅皮夾整顆布朗尼

大甲80歲老農跌落圍牆受困48小時　奇蹟生還僅擦傷

快艇老闆讚魯伊「NBA最佳教練」　親赴園區觀戰：沒打出最佳表現

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

少女控3男性侵拍片！「姿勢曝光」翻轉案情

即／中和景平路「管線破裂」　道路封閉

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局：違法者刪留言！

更多熱門

相關新聞

快訊／高雄恐怖男打110報案嗆「機場放炸彈」！警抓到了

快訊／高雄恐怖男打110報案嗆「機場放炸彈」！警抓到了

情緒不穩竟然嗆聲要在機場放炸彈！高雄市小港區一名男子在16日上午10點45分撥打110報案中心電話，電話中表示自己情緒不穩，揚言要在機場放炸彈，勤指中心隨即通知派出所警力到報案地點找到該名男子。據了解，該名男子患有情緒障礙，過去派出所員警就曾辦過男子的類似案子，因此第一眼就認出男子身分，隨即帶回分局，至於相關案情仍在釐清中。

影／桃園女酒駕連撞3車　沒減速撞爛車頭

影／桃園女酒駕連撞3車　沒減速撞爛車頭

女超商要求保持距離　莽男開罵遭人夫痛毆

女超商要求保持距離　莽男開罵遭人夫痛毆

女刮鄰愛車被逮...辯潛意識遭入侵

女刮鄰愛車被逮...辯潛意識遭入侵

蘇友辰／精障犯罪判決難杜悠悠眾口

蘇友辰／精障犯罪判決難杜悠悠眾口

關鍵字：

桃園女搶奪思覺失調

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面