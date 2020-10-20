酒駕騎車載表哥自撞「摔車彈飛」　路人驚見急報案1死1命危

▲桃園市龜山區19日上午發生表兄弟騎車雙載，疑似自撞路旁人行道凸出路緣翻覆釀成1死1重傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子19日上午騎車搭載林姓表哥外出，行經龜山區文明路段時，疑似自撞路旁凸出人行道路緣彈飛，2人雙雙倒臥路旁，經路人發覺後趕緊報警送醫急救，仍造成1死1重傷慘劇，警方為2人抽血進行酒測，發現2人酒測值都超過呼氣值每公升0.25毫克，其中騎車的王男送醫不治，林男在加護病房急救中，肇事原因仍由警方調查釐清中。

龜山警分局指出，28歲的王姓男子19日上午騎車搭載33歲的林姓表哥外出，行經龜山區文明路時突然失控撞上路旁人行道凸出路緣導致翻覆彈飛，2人倒臥在路旁，案發時因沒有其他目擊路人，直到約半小時後1名男學生經過案發地點時，驚見王男頭部流血、林男也多處擦傷，2人都意識不清昏迷，趕緊報警處理。

▲桃園市龜山區19日上午發生表兄弟騎車雙載，疑自撞路旁人行道凸出路緣翻覆，造成1死1重傷悲劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局據報後將2人送醫急救，其中王男因傷重過重宣告不治，林男則在加護病房急救中，警方調閱路口監視器發現，2人共乘機車，行經文明路時突然失控翻覆，疑似撞上路緣凸出處，警方為2人抽血酒測，酒精值經換算都超過每公升0.25毫克，已涉犯公共危險罪嫌，肇事原因仍警方調查釐清中。

龜山警分局呼籲，時序入秋，國人習慣飲用含酒精性飲品禦寒或進補，提醒民眾切勿酒後駕車，以確保自身與他人行車安全。

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