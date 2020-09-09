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「全面啟動」上身？女刮鄰愛車被逮...辯潛意識遭入侵

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▲桃園市湯姓女子今年1月間持剪刀李姓鄰居愛車鈑金，李姓鄰居採證後堅持提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市湯姓女子今年1月間持剪刀刮花鄰居愛車鈑金與信箱，當場被活逮，事後辯稱罹患思覺失調症。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓女子今年1月間見李姓鄰居返家，竟持剪刀刮花其愛車鈑金與信箱，被李男活逮堅持提告；湯女偵訊時辯稱「是李潛入其潛意識、潛意識要她可以發洩在對方車子上」，辯稱自己罹患思覺失調症，檢方調閱監視畫面查出，湯女作案時非常果決無遲疑，還會注意附近有無其他人，與一般犯罪者無異，精神正常，9日偵結依毀損罪嫌起訴湯女，並向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，45歲的湯姓女子在今年1月20日下午1時許，持剪刀刮花李姓鄰居愛車鈑金與住家門前的信箱，湯女作案時剛好被李姓鄰居發現，李堅持報警提告湯女涉嫌毀損。

▲桃園市湯姓女子今年1月間持剪刀鄰居愛車鈑金與信箱當場被活逮，事後辯稱罹患思覺失調症企圖規避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市湯姓女子今年1月間持剪刀李姓鄰居愛車鈑金，李姓鄰居採證後堅持提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

湯女在偵訊否認有毀損犯行，她辯稱，「李男每次騎車、開車回家，都會進入她的潛意識，害她無法讀書、身體不舒服，她曾以潛意識告訴對方不要這樣做，但對方都置之不理，因此累積很多壓力，犯案當天是潛意識說她可以發洩在對方車子上，所以就去刮車」，湯女還出具思覺失調症就醫紀錄等。

檢方勘驗現場監視畫面影像，湯女犯案當天手持剪刀，戴黑色口罩從家門走出時，無任何遲疑走到鄰居家門前，在穿越巷道時還短暫觀察有無路人，隨即破壞鄰居門口信箱與刮花車輛板金等犯行，檢方認為湯女戴口罩、觀察四周舉動與一般犯罪者無異，湯女辯詞顯係推卸之詞，不可採信，偵結依毀損罪嫌將湯女起訴，聲請簡易判決處刑。

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