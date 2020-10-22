影／桃園貨車五楊高架轉國2匝道側翻　天雨視線差過彎快2傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1輛小貨車22日清晨在中山高速公路五楊高架北上轉國2匝道翻覆，桃園市消防局趕往救援，將車上1男1女傷者送醫治療，2人都意識清楚，出現額頭與手腳擦傷等傷勢，所幸均無生命危險已送醫治療，警方指出，肇事原因可能疑似過彎速度太快，也可能因陰雨視線不明造成失控，真正肇事原因仍待調查釐清。

▲中山高速公路五楊高架北上轉國2匝道，22日清晨1輛小貨車失控翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中山高速公路五楊高架北上轉國2匝道，22日清晨1輛小貨車失控翻覆意外，造成1男1女受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，22日清晨06時11分接獲報案指稱，位於中山高五楊高架北上轉國2匣道發生小貨車翻覆意外，消防局第二大隊中壢分隊出動2輛救護車趕往救援，將26歲鄭姓男子與24歲李姓女子分別送醫，其中鄭姓男子身體有多處擦傷，李女則額頭血腫、腹痛、手腳擦傷等傷勢，所幸均意識清楚且無生命危險，均送衛福部立桃園醫院救治。

國道警方指出，意外發生原因可能是天氣陰雨且視線不明，也有可能是過彎速度過快失控翻覆，真正肇事原因仍待進一步調查釐清，這起車禍意外也造成後方中山高轉國2往桃園機場與大園方向塞車。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►桃園傢俱店暗夜大火 600平方米店面全毀！起火原因待查

►吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命...她旁觀 冰封3天埋屍沙灘

►酒駕騎車載表哥自撞「摔車彈飛」 路人驚見急報案1死1命危