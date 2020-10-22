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電商大募集！彰化縣攜手東森購物　整合資源行銷優良產品

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▲彰化縣政府將結合電商東森購物行銷彰化在地產業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府將舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼「小三美日」後，彰化縣政府結合工策會與東森購物(ETMall)攜手舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明會。此次專案享有：宣傳資源整合曝光、專案輔導及免收上架費、東森幣加碼回饋等眾多優惠，讓在地廠商透過電子商務拓展新通路及商機，邀請縣內廠商上架投入電商通路，共同行銷彰化縣優良產品。

今年2月間彰化縣政府才結合「小三美日」，開創「彰化優鮮平台」，讓上百種在地商品除了能在實體店面銷售外，還能與電商平台結合，奪得商機博得好評，此次再與ETMall結合，勢必將帶來另一波高潮，11月3日在彰化演藝廳召開「招商說明會」，屆時將有廠商及東森購物到場進行簡報及說明，會後還有意見交流，歡迎有志一同的商家共同加入「彰化隊前進電商大募集」，請洽彰化縣政府產業發展科林小姐聯絡電話：04-7531471。

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▲小三美日開創彰化優鮮小農平台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府與小三美日合作創彰化優鮮小農平台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

邁入虛實整合的「全零售」時代，東森購物領先業界擁有最完整通路，包含：ETMall東森購物網、森森購物網、her和她、網連通、電視購物、電話行銷、手機購物、型錄、MOD、OTT，以及海外跨境美妝電商平台「香港草莓網」等，不僅台灣會員總數超過900萬，營收成績也亮眼。

據統計，東森購物今年1～9月合併營收175.42億元，年增15％，其中，網路業績貢獻不少。攤開東森購物旗下網路通路近3年的業績， 2018年36.64億元、2019年56.90億元，成長率逾55%；今年前3季網路通路營收已達49.15億元，即將迎來「雙11」，預計單一檔期就能創造4億元交易，網路全年營收上看96億元。

▲彰化縣政府將結合電商東森購物行銷彰化在地產業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣政府結合工策會與東森購物攜手舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了東森購物旗下網路通路的業績節節高升之外，明年第1季還將啟動重磅「網路商城計畫」，廠商可在東森購物網路的平台經營自己的品牌及商品，透過東森網路購物商城計劃，東森購物與廠商的合作將更靈活多元，提供消費者更多的商品選擇。

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