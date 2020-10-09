又有新色！4種迷彩口罩超時尚　3天醫療展搶先送「未上市」隱藏款

▲萊潔再推新色口罩。（圖／萊禮生醫提供）

記者曾筠淇／綜合報導

國內醫療口罩供應穩定，可以挑選的花樣也日漸增多，其中，口罩國家隊的成員萊禮生醫也再推新色，將於11月陸續販售「迷彩系列」的醫療口罩。此外，10月15日至17日，中衛、華新、台灣康匠、萊禮生醫等口罩大廠都將現身於「台灣國際醫療展」，民眾當天將可以親眼目睹各式各樣的口罩、製造機台和製作原料等。

萊潔「玩色．迷彩系列」醫療口罩共推出軍綠迷彩、粉紅迷彩、天藍迷彩和暗黑迷彩4種新色，一盒50入裝，售價399元，除了盒裝，此次也推出了袋裝款，一袋5入，定價69元。11月起，這4色將於家樂福、萊爾富、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、日藥本舖、墊腳石陸續開賣，詳細販售情形可再關注通路所公布的最新消息。

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▲萊潔推出袋裝口罩。（圖／萊禮生醫提供）

PChome 24h購物也持續都有開賣多款醫用口罩，其中包含美德、宏偉、艾可兒等。艾可兒將在該平台販售黃、綠、藍、粉、紫共5色醫用口罩，一盒50入裝，售699元。不只如此，13日下午3點整，PChome 24h購物也會開賣「中衛醫療防疫組」，內容物包含一盒30入裝的裸橙色醫療口罩和一盒舒怡安酒棉濕巾，合售389元。

▲民眾13日可至PChome 24h購物平台購買中衛「裸橙色」口罩。（圖／翻攝自PChome 24h購物）



東森購物網則有開賣淨新、宏瑋、永猷、格安德等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，也有推出包含防護墊、收納盒、防護眼鏡、草本茶樹噴霧等組合，最低售價465元起。

另外，2020年「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」將於15日至17日期間，在台北南港展覽二館盛大舉辦，外貿協會祕書長葉明水表示，中衛、華新、台灣康匠、萊禮生醫等都會齊聚展出，當天還會展示口罩製造機台、原料、成品等，不只如此，除了實體展示外，還增設了線上虛擬（Medical Taiwan Virtual），共有200家廠商、700件以上的商品。

▲外貿協會祕書長葉明水。（圖／貿協提供）

萊禮生醫的業者也透露，他們除了會參展外，也提供了小禮物，「展覽期間將舉辦活動，贈送未上市新色隱藏口罩，讓民眾搶先試用」，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。