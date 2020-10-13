借力兩岸青年發展論壇　浙江再推惠台「新八條」措施

▲浙江省委書記袁家軍。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／浙江杭州報導

第三屆兩岸青年發展論壇今（13日）在浙江杭州舉行，省委書記袁家軍在開幕式致詞時提出惠台「新八條」措施，主要針對赴浙江發展的台灣青年，其中，大陸最夯的電商直播帶貨，也成為新措施的特色之一。袁家軍表示，未來將提供1200個台灣青年電商主播培訓名額，盼能培育出30位以上頭部電商主播。

▲新冠肺炎疫情影響下，浙江青發論壇仍有約600餘名兩岸青年及相關人士參加。（圖／記者魏有德攝）

浙江省新推出的八條惠台措施將包括，浙江工貿職業技術學院、嘉興職業技術學院、義烏工商職業技術學院等5所高校建立台灣青年創業創新平台；支持成立浙台青年企業家聯盟，台商集中地區建立兩地青年企業家交流合作平台；培育50名台青參與合作的民宿項目；邀請台灣青年參與100個建制村、農村社區的規劃設計；招引1000名台灣大學生赴浙江實習、就業、創業；提供1200名台青電商主播培訓名額，培育30位以上頭部電商主播；邀請5000名台商台青對接浙江省重大發展戰略以及赴浙發展台灣青年優先辦理「台融卡」，提供優質金融服務等。

▲浙江省委書記袁家軍於第三屆青發論壇開幕式上致詞。（圖／記者魏有德攝）

袁家軍表示，八條措施有助於台灣青年在浙江更好地築夢、追夢、圓夢，「有助於讓大家一展所長、實現抱負。」

據了解，浙江省曾於去年第二屆兩岸青發論壇時提出五條針對台灣青年的普惠措施。經過一年，台灣青年註冊企業、個體工商戶達189個，建立創業團隊38個，共計1598名台灣青年赴浙江實習、就業、創業。