中衛「美肌色」口罩10/13網購開賣　MIT特殊款找女神加持有戴有保庇

▲中衛口罩推出裸橙新色，電商平台將以醫療防疫組合開賣。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

每次一上架就被搶翻天的中衛口罩又有特殊款登場了，此次開賣擁有溫暖柔和感的「裸橙色」，戴起來清新粉嫩，還自帶美肌效果，這也是參考全球流行趨勢推出的年度新色，PChome 24h購物將於10/13上架販售。除了素色系，還有台灣國旗款、彩虹漸層以及Q版媽祖等MIT醫療口罩，花色及款式越來越多，目前透過網購通路都能買到。

PChome 24h購物將於10/13下午3點開賣中衛裸橙新色，此次販售主打防疫組合，口罩單盒30片裝加舒怡安酒棉濕巾1盒，售價389元，每人限購一組，此外，站上也持續開賣美德、CAiRE艾可兒、宏瑋、寶島、環保媽媽、台灣國際生醫、順易利等品牌醫療口罩。

松果購物上架販售多款MIT醫療口罩，並提供冰河藍、哈密瓜綠、櫻花粉、薰衣草紫等多顏色可選擇，其中，上好生醫醫療口罩不僅推出中秋限定柚子款、沙漠迷彩特殊新色，更有超高人氣的台灣國旗款，在光輝十月裡戴起來特別應景；正洸成人醫療口罩也有特殊新花色，獨家開賣畢卡索風格圖騰的口罩，把藝術戴在臉上。

▲上好生醫國旗口罩款醫療口罩。（圖／翻攝自上好生醫FB）



Yahoo奇摩購物中心也有不少特殊花色MIT醫療口罩供選購，像是上好生醫醫療口罩最近才上市的拼貼樂系列Q版媽祖，表層印有滿滿的女神加持，讓民眾有戴有保庇；丰荷醫療口罩則有超夢幻的彩虹漸層、時尚單品常見的格子紋，以及明星塗鴉限定款，在一整片素色口罩中相當顯眼。

▲上好生醫Q版媽祖款醫療口罩（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

東森購物網開賣淨新、宏瑋、永猷、昆陽、格安德GRANDE、台灣巧護士等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，亦推出包含防護墊、收納盒、防護眼鏡、草本茶樹噴霧等組合，最低售價465元起。此外，站上另推出獨家口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，超值價限時1折起。