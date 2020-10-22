新冠肺炎釀人心慌　中研院長估：國產疫苗最快明年中上市

▲中研院院長廖俊智。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院第10屆第2會期教育及文化委員會今（22日）由中央研究院進行業務報告，會議中多名立委關注新型肺炎疫情及疫苗進展，中研院院長廖俊智今日指出，研判至明年初疫情仍會持續，目前粗估疫苗最快要到明年中才會出來，還須要看各廠商的製造時間。

立委萬美玲先問到，前副總統陳建仁對於疫苗研發很樂觀，曾經公開說明有信心明年第一季國人可以接種疫苗，中研院對於疫苗是否有好消息可以分享？階段中研院疫苗進度為和？立委林奕華也提到，全球疫情嚴重，中研院評估什麼時候會受到控制？目前國內疫苗進展較慢，什麼時候疫苗或藥品會看有進一步進度？立委張廖萬堅也說，美國嬌生公司所研發的新冠疫苗已進入第三期臨床試驗，不過因為一名受試者出現「不明病症」，因此決定暫時停止試驗，這樣的處理模式是對的嗎？

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廖俊智表示，今年1、2月新冠肺炎疫情開始發展，到現在來看，比原先預期嚴峻一些，之後會怎麼發展，取決於各國人民是否遵守防疫準則而定，包括戴口罩、遵守社交距離等，不過歐美國家在這方面似乎不被重視，疫苗研發也遇到一些挫折，是否可以如期達成期待目標仍然是很大的未知數。



針對中研院目前的防疫相關研究，廖俊智指出，中研院在疫苗方面目前主要是替國內疫苗廠做動物實驗，真正疫苗什麼時候上市要由廠商回答，不會是明天，可能要到明年中左右，但也可能更晚，詳細可能要請廠商做正確推估。

至於嬌生公司遇到的問題，廖俊智回應，嬌生暫停測試，這是好的做法，寧願失去商機，也要為疫苗安全把關，而國內疫苗發展已進入第一期臨床測試，未來會以安全為第一，不要求快。