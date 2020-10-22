悄悄轉調至黃珊珊辦公室　「學姊」黃瀞瑩證實：業務重心做轉變





▲學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲身邊的人氣幕僚、台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩過去不斷傳出要轉戰2022台北市議員選舉，22日再度被爆出，上週已經悄悄轉到被外界視為2022台北市長人選的台北市副市長黃珊珊辦公室擔任幕僚。對此，黃瀞瑩證實此事，不過強調主要業務還是副發言人，只是業務重心做轉變。

黃瀞瑩因為過去參加網路節目《木曜4超玩》製作的「一日幕僚」影片而爆紅，一舉一動受到外界高度關注，還曾短暫離開市府位置，擔任民眾黨不分區立委候選人。

被爆出上週悄悄轉到黃珊珊辦公室擔任幕僚，黃瀞瑩22日受訪時坦言，其實主要業務還是副發言人這個名稱，只是業務重心做轉變，過去是在發言工作上努力，現在開始在政策形成過程中，希望給一些宣傳或媒體上意見，「希望在政策過程中，更讓大家知道我們做些什麼。」

黃瀞瑩表示，黃珊珊做很多防疫、公安、消防的東西，跟每個人民生活有關，也可多讓外界知道政策形成過程是怎麼樣，讓大家知道北市府每天在做什麼事情。

由於黃珊珊被視為要選2022台北市長，是不是等於過去黃珊珊辦公室等於要幫忙打選戰？黃瀞瑩說，「我覺得這個時間還很久，現在沒想那麼多，目前還是以市政宣傳為重點，不過確實在府級跟局處之間溝通，這部分是我可以來做的。」過去府級發言或宣傳上有貢獻一些，在黃珊珊這邊可以接觸到局處，希望把府級理念跟溝通做更好。

被問到怎麼跟柯文哲提出此想法？黃瀞瑩表示，當時是說自己在發言這塊做了1至2年，階段性任務已經做到一個階段，希望自己在學政治溝通和政治形成上可以有一份貢獻，才有這樣的提議，她與辦公室同仁的處得很好，相信他們都力挺這個決定。

最後，黃瀞瑩認為，黃珊珊過去擔任台北市議員，很多故事鮮少曝光，但這部分都是她的特色與亮點，未來社群跟新聞媒體上，希望可以多讓大家知道多一點台北市政府宣傳和政策形成過程，讓大家知道台北市在做什麼。