黃珊珊：北市每日配發100劑流感疫苗到12行政區健康服務中心

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，掀起流感疫苗瘋搶潮，各大醫院和衛生所都出現短缺情況，引起民怨。對此，台北市衛生局宣布，20日起針對12區健康服務中心院外門診部每日配發100劑。副市長黃珊珊表示，在有限的疫苗之下，北市集中疫苗配送地點，達成「民眾不用到處找」、「醫療人員不被罵」的目標，更重要的是「免掛號費」，希望能共創三贏。

黃珊珊說，今年公費流感疫苗施打狀況踴躍，需求量過大讓疾管署突然宣布暫緩50到64歲成人接種，政策朝令夕改，許多民眾為了接種疫苗四處奔波，也讓站在第一線的里長與醫護人員們增加工作量，面對最直接的民怨。

由於疫苗量有限，黃珊珊表示，北市府也緊急討論應變措施，秉持總量控制、保障原則及彈性調控的原則，因此從20日開始，「每天配發100劑到台北市12區健康服務中心院外門診部，預估可以穩定且有效地提供到11月10號」。

黃珊珊解釋，這樣的做法，絕對不是為了獨厚特定對象，而是為了創造三贏，在台北市的12區院外門診部接種疫苗是免掛號費，在集中配送之後，民眾也不必四處打電話詢問哪些醫療院所還有疫苗，相對減輕一線醫療人員的工作負擔。

黃珊珊說，今年Covid-19疫情嚴峻，相較之下，流感疫情狀況相較往年同期低，校園四周通報的流感疫情較少，沒有群聚感染的現象，但是該準備的還是要準備，面對疫苗的需求增加，我們希望透過有效的分配，彈性調整，也能保障每個人的權利。