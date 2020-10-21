質疑「學姊」內定回鍋北市府　王世堅再控副發言人誹謗

▲「學姊」黃瀞瑩回台北市府擔任副發言人，一度引起內定黑箱質疑。（資料照／記者袁茵攝）

記者劉昌松／台北報導

「學姊」黃瀞瑩去年辭去台北市政府副發言人職務參選立委，今年2月回鍋時，被市議員王世堅質疑，市府徵人公告招聘3天定案，有內定之嫌，另名市府發言人戴于文在臉書指王「勿淪政治打手」，王不滿遭誹謗提告，但台北地檢署調查認為，戴並無妨害名譽犯意，處分不起訴。

根據北市府網站在2月7日公告聘用媒體事務組主任研究員，收件截止日為2月10日，被網友發現，市府在2月8日公告錄取人員名單：黃○瑩，黃瀞瑩也在9日證實就是她本人，引發外界質疑內定黑箱，市府當時回應，開出的職缺有2個，學姊的職缺是4日開缺、7日截止，另一個7日開缺、10日截止，澄清學姊錄取的並非7日公告的聘用職缺。

▲王世堅不滿被指為政治打手提告。（圖／資料照）

不過王世堅仍質疑，市府開出的職缺限制嚴格，且招聘日期只有3天，仍有有內定之嫌，市府副發言人戴于文為此，特地到王世堅的臉書po文，指王世堅「為查核事實」、「謹慎發言、潔身自愛、勿淪政治打手」，檢察官觀看戴的發文後，認為戴只是在解釋說明市府依法定程序辦事，應無誹謗王世堅的犯意，因此處分不起訴。

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