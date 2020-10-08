傳柯文哲救民調「找各局處檢討」　黃珊珊「不只這次」：變好變壞都要

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

日前多項民調指出，台北市長柯文哲民調低迷，施政滿意度也落居後段班，因此被爆出柯文哲要求台北市副市長黃珊珊邀集各局處開檢討會議。黃珊珊8日強調，每一次都有檢討會議，不論變好變壞都有，並不是只有這次，且台北市本來就是比較成熟的城市，如果拿成長率來比，成長空間就會比較小。

針對被爆出因為柯文哲近日民調低迷，所以派黃珊珊找各局處開檢討會，黃珊珊8日出席產業局動保處「2020關渡x鳥x藝術—來去關渡共生活」活動記者會，接受媒體訪問時強調，「我們每次都有，不是只有這次！」每次國際評比或任何外面評比，只要與北市相關，都會要做檢討，每個單位都要寫報告，「變好也要檢討，沒變好也要說明，我們每次都要檢討，不是只有這次。」

黃珊珊表示，有一些民調是使用成長率，但台北市本來就是比較成熟的城市，成長空間小，所以以前比較好的指標，突然今年不好，也要知道是為什麼，所以每一年都要檢討，不論國際或地方評比，也都有做報告，「我來一年已經做N次這種報告，這次有差的也都有，任何只要退步都會。」

黃珊珊提到，第一，每次都會找局處來討論；第二，每次都有寫報告；第三，會檢討說要如何協助；最後如果指標有問題，例如發文給遠見，這種指標對市府影響很大，是任何城市都會做的事情。

黃珊珊認為，「有些東西不能拿我們跟台東縣這種縣市比，這樣比較基礎有差！」因為城市規模、環境狀況等不一樣，例如外島一定會比台北市好，畢竟人口少、腹地大，「這種比較我們會認為說，我們不是特別差。」

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