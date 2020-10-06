挑戰蔣萬安！　王世堅預言：韓國瑜參選台北市長

▲台北市議員王世堅受訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者蔡文鈴／台北報導

北市長前哨戰提前開打，國民黨立委蔣萬安呼聲相當高，但也傳出前高雄市長韓國瑜有意參選北市長。對此，民進黨台北市議員王世堅6日受訪預測，韓國瑜應該會出來，參選黨主席或是台北市長。

王世堅在《周玉蔻嗆新聞》中分析，蔣萬安的政治崛起就是用「孤臣孽子」的形象，秉持的蔣家後代，從兩次選舉結果看來已經百毒不侵，而國民黨內目前最有可能出來挑戰蔣萬安的，應該就是韓國瑜。

王世堅認為，韓國瑜是閒不住的，「他是過動兒，他哪裡跌倒哪裡站起來」，所以他會選首都台北市重新站起來，而且韓國瑜還沒忘情政治，韓粉也還沒忘記韓國瑜。

若韓國瑜參選北市長，王世堅認為有大意義，因為蔣萬安不管在怎麼好，他代表的是權貴菁英，而韓國瑜的優點是由下而上的庶民，去挑戰菁英這樣的初選才有意義。

不過主持人周玉蔻表示，若這樣一來但，可能又會造成像2018年的韓流旋風，王世堅則說，所以先預言這點，希望綠營趕快準備。

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