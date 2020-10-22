　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「沒零錢找開」面膜女電梯怒砸麻油雞　外送員遭暴打3分鐘結局曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／新北報導

黃姓外送員去年12月4日晚間6時許接到訂單，要送一份120元的麻油雞到永和某大樓，沒想到卻因為沒有零錢找開千元大鈔，在電梯內與敷著面膜的女客戶發生爭執，還遭砸餐點、抓下體，最後更是被告上法院。不過，新北地院法官勘驗電梯內的監視錄影畫面，認定黃男反擊屬於正當防衛，日前判他無罪，全案仍可上訴。

▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞女揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

黃姓外送員當天帶著餐點前往永和區中山路某大樓，卞姓女客戶拿出千元大鈔付款，他剛好沒有零錢可以找開，結果意外點燃客戶的怒火，雙方直接在電梯裡「開打」，他不僅遭砸熱騰騰的麻油雞，導致身體燙傷，還被搶手機、甩巴掌、推去撞玻璃，甚至一度遭襲擊下體。

黃男無奈表示，當時他被碎念「外送員怎麼能不帶零錢」，立刻解釋是上兩位客人給大鈔，他才沒零錢能找，「如果不要可以退餐」，怎料此話一出，卞女竟然動手揍人，「她聽到我要報警，又更暴怒，打得更猛，試圖想攻擊我下體，我雖然擋住，但她手上有拿鑰匙，刮到我的臉，無緣無故被打，我覺得自己很衰。」

▲▼卞姓女子揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹，更抓他下體，事後2人互控傷害 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲卞女指控是外送員把她的眼鏡踩爛。

事後兩人互告傷害，卞女聲稱，當時她好聲好氣詢問能不能取消交易，是外送員先動手，把她的千元大鈔揉成一團，「丟向我，丟向我的臉，然後把我的眼鏡扯下來，把我的眼鏡踩爛。」

不過，新北地院法官勘驗電梯監視器畫面，發現在大約3分鐘的爭執過程中，明明是卞女先動手把黃男推去撞牆，眼鏡也是她自己在扯下面膜時，連帶拉下的，說詞明顯與事實不符；而外送員後續的反擊是為了搶回手機的正當防衛行為，最終判他無罪，全案仍可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
深V妹醉倒公廁　警幫返家留字條：心情不好，可以來找我
快訊／中正橋改建工程驚傳意外！工人失足墜新店溪
快訊／又增4例！　指揮中心下午說明
快訊／擊敗法國、澳洲！雙北確定拿下世壯運主辦城市
外送員「沒零錢找開」…遭面膜女電梯砸麻油雞！暴打3分鐘結局曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

台鐵成功站斷軌44公分只報3公分！2列車繼續開　林佳龍怒點名局長

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

驚悚撞擊畫面曝光！新北酒駕女「逆向猛撞」17車　2騎士重摔噴飛

上課狂提問遭「5字勸阻」！高雄國中生暴走　持便當盒K破老師頭

正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條：心情不好，可以來找我

國道1號西螺北上路段大貨車起火...車上載牧草　駕駛跳車逃生

快訊／中正橋改建工程傳意外！工人失足墜新店溪　警消出艇搜救中

快訊／嘉南大圳斷水搶命！台南後壁傳落水　警消搜救急降水位

桃園傢俱店暗夜大火　600平方米店面全毀！起火原因待查

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

驚悚撞擊畫面曝光！新北酒駕女「逆向猛撞」17車　2騎士重摔噴飛

上課狂提問遭「5字勸阻」！高雄國中生暴走　持便當盒K破老師頭

正妹醉倒大樓公廁！　警助返家留暖心字條：心情不好，可以來找我

國道1號西螺北上路段大貨車起火...車上載牧草　駕駛跳車逃生

快訊／中正橋改建工程傳意外！工人失足墜新店溪　警消出艇搜救中

快訊／嘉南大圳斷水搶命！台南後壁傳落水　警消搜救急降水位

桃園傢俱店暗夜大火　600平方米店面全毀！起火原因待查

台62線暖暖➝大華交流道「6車追撞」！通勤塞爆…警急到場指揮交通

「沒零錢找開」面膜女電梯怒砸麻油雞　外送員遭暴打3分鐘結局曝

自爆「少時棄屍杏林醫院」　留言網友完了！警放話偵辦

驚悚撞擊畫面曝光！新北酒駕女「逆向猛撞」17車　2騎士重摔噴飛

王志鵬／美國可能售台的QS-ER智慧水雷足以封鎖軍港嗎？

上課狂提問遭「5字勸阻」！高雄國中生暴走　持便當盒K破老師頭

外媒評測 iPhone 12 性能！大讚：比5G安卓好「但存1問題」

FENDI絕美「透明蕾絲包」製作過程曝光！　工匠親手打造限量20只

白襪目標招攬冠軍教頭　76歲拉魯薩有望復出掌兵符

林為洲盼拜登當選「撤瘦肉精」　江啟臣：國民黨不會押寶

生日妹妹送蛋糕　他回禮惹哭對方：又要延1個月才能換iPhone 12了

三年前曾封鎖道奇助太空人奪冠　光芒G3派莫頓對決布勒

台南安平重陽敬老　賴青足親訪祝賀百歲人瑞

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

少女控3男性侵拍片！「姿勢曝光」翻轉案情

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局：違法者刪留言！

「一條線」比基尼辣妹告名醫　結局出爐

超辣女主持被衝撞揉胸　嫌：背包撞的

更多熱門

相關新聞

他胖到381公斤　被吊出家門就醫

他胖到381公斤　被吊出家門就醫

英國男子傑森•霍爾頓（Jason Holton）今年30歲，是一個外送軟體的重度使用者，每天花在訂餐的費用高達30英鎊（約台幣1131元），卻因為暴飲暴食的關係胖到了50英石（約317公斤），只能臥床無法自行步出家門，最後政府相關部門出動起重機，將他吊出家門送醫。

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

找不到人！外送員拿大聲公廣播：餐點到了

找不到人！外送員拿大聲公廣播：餐點到了

半夜噪音吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K太陽穴

半夜噪音吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K太陽穴

鸚鵡陪跑外送　毛毛雨傘下多顆頭

鸚鵡陪跑外送　毛毛雨傘下多顆頭

關鍵字：

外送新北地院傷害罪

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面