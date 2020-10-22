「沒零錢找開」面膜女電梯怒砸麻油雞　外送員遭暴打3分鐘結局曝

記者黃翊婷／新北報導

黃姓外送員去年12月4日晚間6時許接到訂單，要送一份120元的麻油雞到永和某大樓，沒想到卻因為沒有零錢找開千元大鈔，在電梯內與敷著面膜的女客戶發生爭執，還遭砸餐點、抓下體，最後更是被告上法院。不過，新北地院法官勘驗電梯內的監視錄影畫面，認定黃男反擊屬於正當防衛，日前判他無罪，全案仍可上訴。

▲卞女揮拳毆打黃姓外送員，還出腳猛踹。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

黃姓外送員當天帶著餐點前往永和區中山路某大樓，卞姓女客戶拿出千元大鈔付款，他剛好沒有零錢可以找開，結果意外點燃客戶的怒火，雙方直接在電梯裡「開打」，他不僅遭砸熱騰騰的麻油雞，導致身體燙傷，還被搶手機、甩巴掌、推去撞玻璃，甚至一度遭襲擊下體。

黃男無奈表示，當時他被碎念「外送員怎麼能不帶零錢」，立刻解釋是上兩位客人給大鈔，他才沒零錢能找，「如果不要可以退餐」，怎料此話一出，卞女竟然動手揍人，「她聽到我要報警，又更暴怒，打得更猛，試圖想攻擊我下體，我雖然擋住，但她手上有拿鑰匙，刮到我的臉，無緣無故被打，我覺得自己很衰。」

▲卞女指控是外送員把她的眼鏡踩爛。

事後兩人互告傷害，卞女聲稱，當時她好聲好氣詢問能不能取消交易，是外送員先動手，把她的千元大鈔揉成一團，「丟向我，丟向我的臉，然後把我的眼鏡扯下來，把我的眼鏡踩爛。」

不過，新北地院法官勘驗電梯監視器畫面，發現在大約3分鐘的爭執過程中，明明是卞女先動手把黃男推去撞牆，眼鏡也是她自己在扯下面膜時，連帶拉下的，說詞明顯與事實不符；而外送員後續的反擊是為了搶回手機的正當防衛行為，最終判他無罪，全案仍可上訴。