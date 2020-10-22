　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

有「銀行界劉德華」之稱的某外商銀行林姓副總裁，今年疫情期間被妻子發現電腦內存有15.8G、與10名女子性交的影片，加上去年外遇被抓包，一舉揪出小三和小四，讓妻子氣到分居，同時決定提告妨害秘密及乘機性交罪。

▲▼知名銀行副總裁外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

▲林姓副總在大家眼中是個好好先生，沒想到卻被妻子抓包外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

林妻2019年7月間在丈夫的包包裡發現某旅館的免費牙刷，直覺事情不單純，追問後得知是在網路約砲但沒有成功，一氣之下要求簽署切結書，內容包含「本人於過去半年間三度偷吃乙事，深感後悔」、「本人日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人同意支付妻子新台幣一百萬元精神撫慰金」。

之後，林妻曾找過徵信社、算命師詢問，不過遲遲沒有找到丈夫外遇的決定性證據，直到今年因為新冠肺炎疫情爆發，她使用電腦買口罩，意外在電腦裡發現15.8G、丈夫與10名女子性交的影片，就連自己也遭到偷拍，仔細檢查過後，確認影片時序是從2009年到兩人結婚後，間接證實丈夫婚後仍持續外遇其他女子。

更讓林妻傻眼的是，她發現丈夫與林姓女子交往頻繁，甚至在片中口交時對女方放話，「妳要認真一點，妳上面的嘴巴不給我X，下面的嘴巴也是要被X」，而且先前借給丈夫400多萬元買房，最後竟然全成了小三上EMBA課程的學費；近乎崩潰的她按照「英文名＋姓名」的影片檔案查詢，結果又抓到許姓小四，氣得對兩女提告妨害家庭，同時也與丈夫分居。

▲▼外商銀行林姓副總裁被妻子發現疑似偷吃小三小四，還偷拍其他女子性愛影片，妻子出庭把檔案交給台北地檢署檢察官調查。（圖／記者劉昌松攝）

▲林妻（左）在律師陪同下把影片檔案交給檢方調查。（圖／記者劉昌松攝）

由於丈夫拍攝的不雅影片中有3名女子疑似是遭到偷拍，其中一人還有神智不清的狀況，有可能是遭到撿屍，林妻乾脆心一橫，連同自己被偷拍的部分，向台北地檢署提告、舉發丈夫妨害秘密及乘機性交罪。

對於丈夫的形象完全破滅，林妻今年6月前往北檢接受訊問，坦言「沒有勇氣再看（影片），他（指丈夫）到現在沒有表示任何歉意，這是我比較心痛的部分。」另外，由於通姦罪已在5月間被大法官宣告違憲除罪，雙方後續要怎麼調解、賠償，仍有待進一步討論協商。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／美國務院批准售台3先進武器　總額超過540億元
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局「祭4法條」：違法者刪留言！

20歲少女開趴眼上吊！　毒男送錯「黑道急救站」害死她

桃園少輔院上演監獄風雲！20名院生拆窗砸燈管　5名管理員掛彩

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

「一條線」比基尼辣妹長灘島被酸　怒告名醫求償240萬結局出爐

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局「祭4法條」：違法者刪留言！

20歲少女開趴眼上吊！　毒男送錯「黑道急救站」害死她

桃園少輔院上演監獄風雲！20名院生拆窗砸燈管　5名管理員掛彩

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

「一條線」比基尼辣妹長灘島被酸　怒告名醫求償240萬結局出爐

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

欠4000元嗆「開槍啊」！砰...他右大腿真的中彈　嫌犯飲彈自盡

高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

國二男打工幫女友慶生遭罵！難過負氣離家　警「神招」找到人了！

快訊／高雄深夜驚傳槍響！嫌犯遭包圍拒捕「屋內開槍輕生」

美將售台「海馬士」等3武器共520億元　國防部證實：1個月後生效

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局「祭4法條」：違法者刪留言！

20歲少女開趴眼上吊！　毒男送錯「黑道急救站」害死她

韓國星巴克「萬聖節彩妝禮盒」只送不賣！眼影、口紅配皮套質感爆表

桃園少輔院上演監獄風雲！20名院生拆窗砸燈管　5名管理員掛彩

俄機隊阿拉斯加飛行1.5小時　美軍派F-22伴飛

巴西總統打臉衛生部：我們當然不會買中國製疫苗

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

女大生寫500封信到監獄⋯勸「竹聯幫頭號殺手」悔改　最後嫁給他

轟-6N掛10米長空射導彈亮相　6500公里打擊範圍蓋第二島鏈

變態～怪癖貓「爽埋蕾絲Bra」狂聞 中猴式晃腦...網笑翻：這批很純

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

超辣女主持被衝撞揉胸　嫌：背包撞的

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

打工替女友慶生遭斥責　國中生負氣離家

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

金山區所祝百歲人瑞福壽全歸　 喪語觸霉頭

更多熱門

相關新聞

新店隨機殺人案　家屬獲補償179萬

新店隨機殺人案　家屬獲補償179萬

新北市新店區23歲的王姓男子，今年3月間與妻子因晚餐問題發生爭吵，竟隨機持刀刺死毫不相識的林姓男子。考量到死者是家中獨子，台北地檢署除了建請法院對王男處以最嚴厲之刑，另外也核准補償林父林母179萬元餘元，後續將盡力向凶手追償，避免淪為一人犯錯、全民埋單的窘境。

阿兵哥裸奔　PO推特衝人氣下場曝

阿兵哥裸奔　PO推特衝人氣下場曝

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

查收賄案被施壓？高檢署一動作證實

北檢被爆上周五祕密就訊林佳龍

北檢被爆上周五祕密就訊林佳龍

北檢「偵查不公開」：若有人違反將依法處理

北檢「偵查不公開」：若有人違反將依法處理

關鍵字：

妨害秘密罪乘機性交罪台北地檢署

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面