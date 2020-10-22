銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

記者黃翊婷／台北報導

有「銀行界劉德華」之稱的某外商銀行林姓副總裁，今年疫情期間被妻子發現電腦內存有15.8G、與10名女子性交的影片，加上去年外遇被抓包，一舉揪出小三和小四，讓妻子氣到分居，同時決定提告妨害秘密及乘機性交罪。

▲林姓副總在大家眼中是個好好先生，沒想到卻被妻子抓包外遇。（圖／記者羅志華翻攝）

林妻2019年7月間在丈夫的包包裡發現某旅館的免費牙刷，直覺事情不單純，追問後得知是在網路約砲但沒有成功，一氣之下要求簽署切結書，內容包含「本人於過去半年間三度偷吃乙事，深感後悔」、「本人日後若與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動，本人同意支付妻子新台幣一百萬元精神撫慰金」。

之後，林妻曾找過徵信社、算命師詢問，不過遲遲沒有找到丈夫外遇的決定性證據，直到今年因為新冠肺炎疫情爆發，她使用電腦買口罩，意外在電腦裡發現15.8G、丈夫與10名女子性交的影片，就連自己也遭到偷拍，仔細檢查過後，確認影片時序是從2009年到兩人結婚後，間接證實丈夫婚後仍持續外遇其他女子。

更讓林妻傻眼的是，她發現丈夫與林姓女子交往頻繁，甚至在片中口交時對女方放話，「妳要認真一點，妳上面的嘴巴不給我X，下面的嘴巴也是要被X」，而且先前借給丈夫400多萬元買房，最後竟然全成了小三上EMBA課程的學費；近乎崩潰的她按照「英文名＋姓名」的影片檔案查詢，結果又抓到許姓小四，氣得對兩女提告妨害家庭，同時也與丈夫分居。

▲林妻（左）在律師陪同下把影片檔案交給檢方調查。（圖／記者劉昌松攝）

由於丈夫拍攝的不雅影片中有3名女子疑似是遭到偷拍，其中一人還有神智不清的狀況，有可能是遭到撿屍，林妻乾脆心一橫，連同自己被偷拍的部分，向台北地檢署提告、舉發丈夫妨害秘密及乘機性交罪。

對於丈夫的形象完全破滅，林妻今年6月前往北檢接受訊問，坦言「沒有勇氣再看（影片），他（指丈夫）到現在沒有表示任何歉意，這是我比較心痛的部分。」另外，由於通姦罪已在5月間被大法官宣告違憲除罪，雙方後續要怎麼調解、賠償，仍有待進一步討論協商。