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嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

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記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子去年5月12日凌晨前往高雄榮總急診室接受診療，不滿冰袋太冰又不給被子，氣得飆罵現場醫師、護理師，並指著張姓護理師嗆聲「不然妳試試看，恁爸對警察是怎樣」，結果不僅刑事方面挨罰18萬元，民事方面也得賠償9萬4255元，總計27萬4255元。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲張男自行跑去掛急診，卻狂嫌護理師服務態度不佳。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

張女在判決書中提到，張男當天到院之後無視急診病房安寧，多次要求值班護理師到病床邊觀看，「我在幫其他入院病患進行身體評估時，他就快速朝我走來，表情凶狠並指著我說，『態度好一點，不然試試看』、『不然妳試試看，恁爸對警察是怎樣』等話」，她一說要等警察到場，對方還回嗆「等警察，恁爸我寧可等妳，聽懂沒」，接著從坐姿改為站姿，讓她很害怕可能會挨打。

張女表示，張男之後又用四字經、五字經等髒話侮辱她，「我每晚夜不能寐，寢食難安，心理陰影揮之不去，而且開始出現手抖、心悸等症狀，經醫生診斷為甲狀腺機能亢進」，因此決定提告求償醫療費、精神慰撫金共15萬元4255元。

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲張男辯稱是冰袋太冷，護理師又不給被子蓋，才會那麼生氣。（示意圖／123RF，與本案無關）

對此，張男雖然坦承的確有在上述時間、地點說出那些話，但一切都是因為張女服務態度不好，「她用袋子裝冰塊給我，我很冷，請她拿被單給我蓋，她都不理我，才會氣到罵人」。

刑事部分，橋頭地院認為張男的行為觸犯恐嚇罪，考量到他已自白犯罪，最終判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元。民事方面，法官指出，有醫師出面作證，稱病患當下的語氣、動作以及神態都會使人感到恐懼，手還舉起來做出握拳姿勢，作勢要打人，最後不採信張男的辯詞，裁定應賠償9萬4255元較為適當，全案仍可上訴。

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