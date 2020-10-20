「熊貓呼叫！」外送員找不到人　用「1妙招」眾人全笑翻：學起來

▲外送員聯絡不到訂餐的同學。（示意圖／記者李宜秦攝）



記者施怡妏／綜合報導

「熊貓呼叫！同學，您的餐點到了喔！」相信每個人都有叫外送時，來不及在外送人員到達時，先到指定地點等待取餐的經驗。有一名外送員因為等不到取餐人員，竟然拿著大聲公在校門口大喊，「劉XX同學，你的餐點到了喔！」搞笑模樣讓眾人笑翻。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，一名外送人員在校門口，因為找不到訂餐的人，想出奇招用大聲公呼叫，「熊貓呼叫！熊貓呼叫！請問現場有沒有ㄌㄧㄡˊㄩˋㄏㄢˊ同學，您的餐點到囉，有收到電話的話回應一下，剛才打您的電話都沒接」。

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▲外送員拿著大聲公廣播，尋找定餐人 。（圖／翻攝自Faceboo／爆怨2公社）

原PO在貼文中開玩笑表示，「劉同學內心一定OS『很丟臉』，如果全校都知道我訂熊貓了，一定給你負評」。他也提到，其實外送員不必這樣做，可以直接回報客服，餐點就變員工餐了，可能是因為怕同學沒吃飯餓肚子，因此貼心的用廣播呼叫，希望對方可以盡快出來取餐，「這司機很盡責」。

許多網友看完影片後笑翻，「讓人聯想起張君雅小妹妹的廣告」、「以後熊貓必備擴音器，不用再上樓 直接樓下喊，讓樓上那些人丟臉，整條巷子都知道誰訂餐」、「原來熊貓可以知道客人的全名」、「也太專業，大聲公隨身攜帶」、「這聲音很像村庄辦公室廣播」、「上課時間哪打得通，直接送進去，用全校廣播比較快」。