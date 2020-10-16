歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

▲新竹一名洪姓男子，因鄰居受不了他長期發出噪音，好心勸阻他竟火爆拿木棍毆打。(圖／達志示意圖)

記者黃宥寧／新竹報導

洪姓男子與徐姓女子為鄰居關係，但因洪男長期半夜發出噪音，造成鄰居困擾，有天徐女向洪男反應噪音問題，令洪男心生不滿，竟持木棍直接朝徐女太陽穴打，更造成徐女右手流血不止，趕緊跑掉報案，新竹地院依傷害罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折1日。

根據判決，徐女證詞表示與洪男是鄰居，兩人就住隔壁，去年11月下午4時許，洪男騎著摩托車要回家，在住家門口遇到徐女，好心上前跟洪男說，「晚上不要吵，不要拿著鍋子、鐵來敲，這樣害得大家都不能睡。」沒想到洪男竟轉身回家持木棍衝出來打她，一棍就朝徐女右邊太陽穴的方向打，右手也流血，只好一直跑，剛好有員警經過，才遭制止，趕緊去就醫。

洪男供稱，他騎車回家時，看見徐女拿著竹竿向他辱罵五字經2次，他才會回家拿木裩衝上去把徐女的竹竿打掉，想自我防衛。不過洪男於復訊時改稱，他當天5點多回家，徐女立刻就拿著竹竿揮打他，還辱罵五字經，才會回家拿木棒防衛。又再審理時供稱，他回到家打開鐵門，機車停好又走出來，徐女就拿著竹竿衝進來罵五字經；對此洪男不斷更改證詞，前後供述不一，法官認為相當可疑。對此法院勘驗現場錄影光碟，發現徐女根本沒衝向洪男並揮舞竹竿，認為洪男持木棒防衛與事實不符。

法官審酌，鄰居關係本應相互禮讓、配合，以共同尋求彼此之最佳居住利益，無論彼此間究因何等因素、有爭執應循理性方式加以溝通解決，然而洪男於案發後始終否認犯罪、且前後供述矛盾不一意圖卸責，考量洪男前無前科、素行尚佳，故處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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