　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

氣到撕紙、生氣示意圖。(圖／達志示意圖)

▲新竹一名洪姓男子，因鄰居受不了他長期發出噪音，好心勸阻他竟火爆拿木棍毆打。(圖／達志示意圖)

記者黃宥寧／新竹報導

洪姓男子與徐姓女子為鄰居關係，但因洪男長期半夜發出噪音，造成鄰居困擾，有天徐女向洪男反應噪音問題，令洪男心生不滿，竟持木棍直接朝徐女太陽穴打，更造成徐女右手流血不止，趕緊跑掉報案，新竹地院依傷害罪，處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折1日。

根據判決，徐女證詞表示與洪男是鄰居，兩人就住隔壁，去年11月下午4時許，洪男騎著摩托車要回家，在住家門口遇到徐女，好心上前跟洪男說，「晚上不要吵，不要拿著鍋子、鐵來敲，這樣害得大家都不能睡。」沒想到洪男竟轉身回家持木棍衝出來打她，一棍就朝徐女右邊太陽穴的方向打，右手也流血，只好一直跑，剛好有員警經過，才遭制止，趕緊去就醫。

洪男供稱，他騎車回家時，看見徐女拿著竹竿向他辱罵五字經2次，他才會回家拿木裩衝上去把徐女的竹竿打掉，想自我防衛。不過洪男於復訊時改稱，他當天5點多回家，徐女立刻就拿著竹竿揮打他，還辱罵五字經，才會回家拿木棒防衛。又再審理時供稱，他回到家打開鐵門，機車停好又走出來，徐女就拿著竹竿衝進來罵五字經；對此洪男不斷更改證詞，前後供述不一，法官認為相當可疑。對此法院勘驗現場錄影光碟，發現徐女根本沒衝向洪男並揮舞竹竿，認為洪男持木棒防衛與事實不符。

法官審酌，鄰居關係本應相互禮讓、配合，以共同尋求彼此之最佳居住利益，無論彼此間究因何等因素、有爭執應循理性方式加以溝通解決，然而洪男於案發後始終否認犯罪、且前後供述矛盾不一意圖卸責，考量洪男前無前科、素行尚佳，故處有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

・冷盤、壽司、主食、甜點、冰淇淋一應俱全
・寬敞空間、爽吃各式料理

人妻40如虎！愛上70歲「老王」咻進摩鐵激戰自拍　夫崩潰出手了

打臉警察！新北男酒後移車遭開罰　法官：酒測值0.16應先勸導


 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
聲援「南鐵拒遷戶」爆流血衝突！交通部令停工
獨／破紀錄！25歲男瘋入珠…解褲頭醫驚呆：整串105顆
開車上班莫名變目標！他慘遭美軍F-16戰鬥機爆頭身亡
Roots外套「28折變750元」！　她一到現場都傻了
李光洙認「私吞宋智孝100萬獎金」！親吐原因：當時狀況不太好
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

「保護傘」潑屎男落跑畫面曝！左手拎白水桶衝出狂奔　警鎖定身分

「偽裝成警車」以為不會被攔！他載2熟女兜風　最後下場很尷尬

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

傻眼…居民排隊等注射疫苗　鶯歌里長竟說：接種「禽流感」非常好

貪委集體收黑錢首開庭　關鍵白手套：看老闆自白行賄才知我有罪

無人履帶車出動！模擬半導體化學氣體外洩...複合型毒災演練吸睛

嘉義男與妻爭吵怒摔手機離家　流連火車站3天…警3小時找到人

整形名醫被爆劈腿！無業男PO文開罵「毫無良心醫德」...下場慘了

麻吉雙載同遊清境遇死劫！過彎失控後座噴對向　慘被大貨車爆頭

前立委之子「101、文華東方」說明會　保證年息7~13%狂吸2.61億

倫敦男友稱禮物「卡在海關」　高雄癡情女信了差點匯出14萬

「保護傘」潑屎男落跑畫面曝！左手拎白水桶衝出狂奔　警鎖定身分

「偽裝成警車」以為不會被攔！他載2熟女兜風　最後下場很尷尬

北台灣下周都濕涼！4地區迎「大豪雨」　中南部日夜溫差近10度

養成控必玩！超療癒《精靈之境》自由打造夢幻風格　魔法劇情起伏超展開

日職／張奕對西武奪首勝17日再對決　大談欣賞陳偉殷

區塊鏈技術　未來10年將增加全球GDP 1.76兆美元

誤認腸胃炎！她肚痛掛急診挖出「臉盆大卵巢瘤」醫驚：罕見扭轉

老婆產後憂鬱「婆婆坐旁邊看她餵奶」　GAI寵妻反應被讚爆！

泰國娘娘驗貨大學校草「聞腋下」：打拋豬有番茄的味道

太空垃圾危機　蘇聯失效衛星與中國火箭助推器險對撞

11/30前限定！秀這張照片　夏慕尼消費兩套餐送波士頓龍蝦　

孩子燒到39.3度！她「臨時退訂」民宿老闆竟道歉　網讚爆：太窩心

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

女兒隨時會猝死　獸父仍狠心性侵

北捷上外套掛手摸胸部　羅東博愛伍姓醫師被停職

分手一年後　傳前女友吞吐照

即／違規擺攤遭檢舉！彰化攤販竟持「鐮刀追砍取締警」

重機騎士遭酒駕撞飛！爆氣踹爛四輪

女友一個月輸80萬！高雄男提分手慘了

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

反送中「保護傘」餐廳遭潑糞　

桃園4月大女嬰疑趴睡窒息...送醫不治

更多熱門

相關新聞

平頭男躲國父紀念館身家調查　伸手想摸摸

平頭男躲國父紀念館身家調查　伸手想摸摸

出門在外，一定要隨時注意身邊的人，好好保護自己！一名女網友表示，她日前走在國父紀念館站一號出口附近時，忽然有個男生朝她走來，並開始「身家調查」、要求交換聯絡方式，且在過程中還不斷靠近、企圖觸摸她；所幸原PO機靈的逃到對面的蒸餃店，才沒陷入更大的危險。

砸酒店番外篇　傳涉案人遭私刑斷手腳

砸酒店番外篇　傳涉案人遭私刑斷手腳

鄰居狗見她就塞奶　趴腿上狂討摸

鄰居狗見她就塞奶　趴腿上狂討摸

空地免費種菜「鄰居1惡舉」　她哭清7天垃圾山

空地免費種菜「鄰居1惡舉」　她哭清7天垃圾山

嫌樓上鄰居吵！他遭「30cm」打斷手

嫌樓上鄰居吵！他遭「30cm」打斷手

關鍵字：

傷害罪 騷擾 鄰居 惡鄰居 毆打

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面