老婆下樓倒垃圾一丟17年　夫曝「最慘重逢」心寒放生

記者黃翊婷／新北報導

吳姓男子2001年與印尼籍的黃姓女子結婚，但婚後2年內妻子先後離家2次，假裝要下樓倒圾垃，結果一出門就是17年，留他一人在台灣苦等，最終心寒決定訴請離婚，並在今年10月中旬獲得新北地院法官裁定准許。

▲黃女假裝要去倒垃圾，實際上是打算離家出走。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

吳男在判決書中主張，和黃女是在2001年4月結婚，大約半個月後兩人一起從印尼來到台灣登記結婚，之後就住在位於新北市的家中，然而妻子卻在2003年6月突然離家出走，嚇得他趕緊跑去中和警分局報案協尋，幸好後來順利找到人。

吳男無奈表示，妻子返家後態度十分冷淡，同年7月間佯裝要下樓倒垃圾，從此一去不回，他再度報案協尋，直到2007年間才接獲警方通報說尋獲，但更慘的是，這次重逢對方直接表明無意願返家，算一算夫妻倆至今已經分居長達17年，婚姻關係早就名存實亡，這才看開決定訴請離婚。

▲吳男與黃女婚後只同居2年，接著分居長達17年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

吳男的姊姊也出庭證稱，弟弟結婚之後與父母同住，雖然不知道第一次協尋的事，但第二次她有去派出所，也有看到黃女，「派出所的人說她（黃女）不想跟夫家的人回去，而是想要跟她姊姊走。我去跟她講話，她都不理我，是她自己選擇要離開，沒說明原因也沒有幫忙分擔家計，就是直接跑掉。」

由於黃女經過合法通知皆未到場，也沒有提出任何書狀聲明，新北地院法官認為，吳男與妻子分居長達17年，雙方的夫妻關係根本是徒有虛名，且男方訴請離婚的態度堅決，女方也早已表明不願意回家，甚至斷絕聯絡，可見兩人都已無意繼續維持這段婚姻，最終裁定准許離婚，全案仍可上訴。