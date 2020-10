爆食男胖到317公斤　被「起重機」吊出家門就醫...牽拖：外送害的

▲暴飲暴食可能導致壽命減短及各種健康問題。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國男子傑森•霍爾頓(Jason Holton)今年30歲,是一個外送軟體的重度使用者,每天花在訂餐的費用高達30英鎊(約台幣1131元),卻因為暴飲暴食的關係胖到了50英石(約317公斤),只能臥床無法自行步出家門,最後政府相關部門出動起重機,將他吊出家門送醫。

綜合外媒報導,傑森在愛上外送軟體之後,每天主要都會點烤肉、薯條等高熱量的食物進食,讓他每年幾乎都會花費約1萬英鎊(約台幣37萬元)在飲食上,但越來越龐大的身軀,讓他連自由行動都很困難,無奈之下只能向相關部門求助。

當局在將過溝通後,決議出動起重機,將傑森吊掛出家門,並送往醫院就醫。在吊掛過程中,傑森甚至表示,「這是我六年來第一次呼吸到新鮮空氣」。

醫院為他進行了長達七個小時的手術,但術後醫生表示,傑森最終仍活不過五年,會因為心臟疾病而死。

對此,傑森表示,「這是我自己造就的處境,我會自己負責,但當初若不是外送軟體,我也不像現在這麼糟糕了。」

Rescue teams were reportedly forced to remove a bedroom window to get Jason Holton to safetyhttps://t.co/azFbkg0d4f