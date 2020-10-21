審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

▲台南市議員蔡淑惠、李中岑和蔡育輝鄉，要求環保局第二座焚化爐儘快動工，請黃偉哲市長讓環保基金回歸環保局。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市議員蔡淑惠、李中岑和蔡育輝鄉，嚴正提醒黃偉哲市長，前朝挪用高達數十億元的環保基金遭審計部糾正，因台南每天產生一般垃圾和事業廢棄物量高達1800公噸，但城西、永康兩座焚化爐每天只能處理1200公噸，掩埋50公噸，請環保局第二座焚化爐儘快動工，黃偉哲市長讓環保基金回歸環保局。

蔡淑惠嚴肅指出，台南市成立一般廢棄物清除處理基金，也就是環保基金，每年隨水費徵收垃圾處理費，約6.6億元，按規定依比例的百分之30，應撥入環保基金，城西焚化爐在1999年完工至今20年，每年6.6億乘以30％，年約有2億元的廢棄物處理收入，所以焚化爐20年應有40億基金收入，這些龐大的收入全部被挪用，完全沒有依規定撥入環保基金，因為審計部糾正，前朝才撥了7千萬元入基金虛應，真的太不應該。

李中岑接著說，台南市垃圾分類達成率約百分之60，以致家戶垃圾每天約有1400公噸、事業廢棄物約4百公噸，合計1800公噸，但城西焚化爐每天只能處理600公噸，永康焚化爐也只能處理750公噸，有450公噸要進入一般掩埋場，因為量太大垃圾無處去，環保蟑螂趁隙而起汙染農地，希望環保局能儘快興建城西第2座高效能焚化爐，否則環保局因為財政困難，環保基金也被挪用，量太大無法燒成的垃圾，都被製成太空包擺放在城西焚化爐旁。

蔡淑惠表示，城西高階焚化爐建置費高達五十億元，若環保基金財源沒有被挪用，環保局業務推動會更順利，目前環保基金只有7千萬，要廣拓財源，再生水是1隻金雞母，安平計畫113年起每日將提供3.75萬噸再生水給南科廠商使用，預計每年為市庫帶來3.19億元收入，跟廠商簽約15年預估收入55億，市府應擬定再生水自治條例，讓這筆收入能納入環保基金。

蔡育輝說，台南市府目前正開發七股、麻豆工業區，企業界工業用地需求大，希望新成立的工業區能自己處理事業廢棄物和污水，否則垃圾無處去，民代都承受很大壓力，經發局一定要要求新的工業區，要興建焚化爐，自行處理事業廢棄物。

環保局長謝世傑答詢，城西高階焚化爐目前已進行可行性評估和先期規劃，還要發包，比較樂觀是明年6、7月可動工，新爐每天可處理2800公噸垃圾，對台南垃圾處理量頗有幫助。

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