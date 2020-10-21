台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢指出，為防堵含瘦肉精美豬進入台南市傷害市民健康，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」，黃偉哲表示支持議會立場，也認為台灣有萊克多巴胺檢驗試劑的市場，會跟科技廠商合作。

蔡育輝、蔡淑惠和李中岑身著反對進口瘦肉精美豬的T恤進行總質詢，3人並送上一件大SIZE的T恤給台南市長黃偉哲。

李中岑指出，民進黨開放萊克多巴胺美豬進口引發巨大民怨，大家都擔心吃到含瘦肉精的美豬，為何台南市不能標示含瘦肉精的美豬，市長黃偉哲都曾公開表明不吃含瘦肉精美豬，為何民進黨政府還要進口？是要給學校營養午餐、國軍團膳、國訓中心運動選手吃嗎？

議員引用精神科醫師蘇偉碩說法，民進黨政府說吃大量才有危害不是事實，瘦肉精對身體傷害是全身性的，會發生瘦肉精中毒，會引發心悸、四肢肌肉顫抖、頭暈，乏力、甲狀腺亢進，嚴重者會導致神經系統受損，甚至死亡，美國有孕婦生自閉孩子，民進黨說只要不過量就沒問題絕不是事實。

蔡育輝表示，民進黨為何要進口瘦肉精美豬？不進口不就沒事，台南說要保障本土豬農權益，拼命鼓勵商家貼台灣豬標籤，沒有檢驗就廣發標籤問題不是很大嗎？根據「進口貨物原產地認定標準第七條」規定，若廠商進口肉品，在台灣進行主要加工，就可以標示為台灣豬肉，這可是來源標示的大漏洞，民眾怎知合成肉內含瘦肉精與否？也因為肉品標示有大漏洞，學校營養午餐至少1學期要驗20次，最好是每天驗，也要立即增加衛生局和農業局人力因應。

蔡育輝說，為打擊萊克多巴胺美豬，國民黨提出的修正食安自治條例，瘦肉精美豬在台南絕對零檢出，請黃偉哲市長一定要支持，也因為民眾憂心吃到含瘦肉精美豬，建議台南市政府跟科技公司大量購買檢驗試劑，衛生局先說成本70元，現在又改口說120多元，為了讓民眾吃的安心，經發局要主動自行跟廠商研發。

蔡淑惠指出，民代的立場就是為民喉舌，讓人難過的是從賴清德強漲房屋稅，民怨滔天沒有見到任何一位民進黨議員穿來挺鄉親，國民黨還開記者會協尋民進黨議員，時至今日，戕害人民生命健康的萊克多巴胺美豬進口事件，也看不到一位民進黨議員為民發聲，真的是遺憾。

蔡淑惠表示，食安是人民最關切的議題，現在民進黨進口含萊克多巴胺美豬，美豬不敢吃，很多食材都有食安虞慮，吃否要吃素？黃偉哲市長既然表態不吃萊克多巴胺美豬，若含瘦肉精美豬來勢洶洶擋不住，請黃偉哲市長一定要支持國民黨團提出的修訂食安條例，瘦肉精零檢出條例。

黃偉哲答說，只吃台灣豬肉，尊重議會立場，會跟科技廠商洽詢檢驗萊克多巴胺試劑的可能性，台灣有這個市場。

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