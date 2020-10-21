　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢指出，為防堵含瘦肉精美豬進入台南市傷害市民健康，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」，黃偉哲表示支持議會立場，也認為台灣有萊克多巴胺檢驗試劑的市場，會跟科技廠商合作。

蔡育輝、蔡淑惠和李中岑身著反對進口瘦肉精美豬的T恤進行總質詢，3人並送上一件大SIZE的T恤給台南市長黃偉哲。

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李中岑指出，民進黨開放萊克多巴胺美豬進口引發巨大民怨，大家都擔心吃到含瘦肉精的美豬，為何台南市不能標示含瘦肉精的美豬，市長黃偉哲都曾公開表明不吃含瘦肉精美豬，為何民進黨政府還要進口？是要給學校營養午餐、國軍團膳、國訓中心運動選手吃嗎？

議員引用精神科醫師蘇偉碩說法，民進黨政府說吃大量才有危害不是事實，瘦肉精對身體傷害是全身性的，會發生瘦肉精中毒，會引發心悸、四肢肌肉顫抖、頭暈，乏力、甲狀腺亢進，嚴重者會導致神經系統受損，甚至死亡，美國有孕婦生自閉孩子，民進黨說只要不過量就沒問題絕不是事實。

蔡育輝表示，民進黨為何要進口瘦肉精美豬？不進口不就沒事，台南說要保障本土豬農權益，拼命鼓勵商家貼台灣豬標籤，沒有檢驗就廣發標籤問題不是很大嗎？根據「進口貨物原產地認定標準第七條」規定，若廠商進口肉品，在台灣進行主要加工，就可以標示為台灣豬肉，這可是來源標示的大漏洞，民眾怎知合成肉內含瘦肉精與否？也因為肉品標示有大漏洞，學校營養午餐至少1學期要驗20次，最好是每天驗，也要立即增加衛生局和農業局人力因應。

蔡育輝說，為打擊萊克多巴胺美豬，國民黨提出的修正食安自治條例，瘦肉精美豬在台南絕對零檢出，請黃偉哲市長一定要支持，也因為民眾憂心吃到含瘦肉精美豬，建議台南市政府跟科技公司大量購買檢驗試劑，衛生局先說成本70元，現在又改口說120多元，為了讓民眾吃的安心，經發局要主動自行跟廠商研發。

蔡淑惠指出，民代的立場就是為民喉舌，讓人難過的是從賴清德強漲房屋稅，民怨滔天沒有見到任何一位民進黨議員穿來挺鄉親，國民黨還開記者會協尋民進黨議員，時至今日，戕害人民生命健康的萊克多巴胺美豬進口事件，也看不到一位民進黨議員為民發聲，真的是遺憾。

蔡淑惠表示，食安是人民最關切的議題，現在民進黨進口含萊克多巴胺美豬，美豬不敢吃，很多食材都有食安虞慮，吃否要吃素？黃偉哲市長既然表態不吃萊克多巴胺美豬，若含瘦肉精美豬來勢洶洶擋不住，請黃偉哲市長一定要支持國民黨團提出的修訂食安條例，瘦肉精零檢出條例。

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑聯合總質詢，要求黃偉哲市長支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出食安自治條例」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲答說，只吃台灣豬肉，尊重議會立場，會跟科技廠商洽詢檢驗萊克多巴胺試劑的可能性，台灣有這個市場。

聽Podcast #我在案發現場

ET快訊
月收15K想換iPhone 12！　網看「這句話」狂勸退
快訊／豪雨夜襲雙北、宜蘭！低溫下探19°C時間點出爐
20歲女出獄想解放…陪男友「摩鐵狂歡21小時」！最後死在床上
台哥大為iPhone 12祭出37萬元大禮！前50名都有獎
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

果菜公司總經理遭爆月領加班費比員工薪資高　中市府：依規定徹查

40年來降雨最少　水利署長視察嚴峻水情超前部署　

台中秀泰萬聖節遊行趣　消費滿額再抽iPhone12

石虎條例通過近百天　台中農業局：正研擬保育委員會設置辦法草案

全國首屆無人機大賽11月雲林登場　最高獎金5萬元

防疫期間忙找人、抓假訊息...　中市警局表揚142名績優員警

無人機擔任救災重責　台南藍軍要求警消操演獲讚同支持

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

阿翰虧Lulu「小時候看妳上大學生了沒」　進女中美術班遭酸「比較醜的那個」XD

審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

台南藍軍要求黃偉哲　支持制訂「萊克多巴胺美豬零檢出自治條例」

果菜公司總經理遭爆月領加班費比員工薪資高　中市府：依規定徹查

40年來降雨最少　水利署長視察嚴峻水情超前部署　

台中秀泰萬聖節遊行趣　消費滿額再抽iPhone12

石虎條例通過近百天　台中農業局：正研擬保育委員會設置辦法草案

全國首屆無人機大賽11月雲林登場　最高獎金5萬元

防疫期間忙找人、抓假訊息...　中市警局表揚142名績優員警

無人機擔任救災重責　台南藍軍要求警消操演獲讚同支持

比特幣突破12,000美元　下個關卡上看一萬四

秦嵐凍齡狀態絕佳網讚：仙女　TORY BURCH「美在於實用」貫穿春夏

審計部糾正台南數十億元環保基金遭挪用　藍軍要求回歸環保局

中職／樂天最終戰放手一博　曾豪駒回顧整季點出落差關鍵

《料理之王》民間廚神的發光舞台

41歲女星陷嚴重產後憂鬱「每天流淚」　崩潰認了：想把兒子送人

黃偉哲絕不能輸陳其邁！　台南藍軍要求成立台積電專區

快訊／高雄路竹奶粉倉庫大火 　鐵皮屋慘遭「烈焰燒垮」

日職／羅德七上追平　陳偉殷6局退場93球5安失1分無勝敗

睡覺時間到...小萌弟「腳饋超大抱枕」甜睡　媽融化：百看不膩

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

21歲男粉鳥林被刺中毒…竟是五大毒魚

台東某國中傳性霸凌　加害生記大過願轉學

獨／揪心鐵道情!4年前歷史重演 她北漂31k今含淚回鄉...全為做一件事

客運暴衝連撞8車　司機救人自撞分隔島

板橋街頭鬥毆砸奶茶　店員無辜被波及

竹蓮地下道整建...新竹單車菜籃族有福了

內埔警分局「三冠王」李孟蓉　榮登2020年高考金榜

新北三峽樟坑湖路改善完成

桃園八德全民健走　受理1500個現場報名

中壢出現本土登革熱個案　去新北採筍

勞動部新營最大徵才24日登場

道地重慶麻辣鍋辣而不嗆　吃完不上火不拉肚子

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

桃園機場第三跑道盡頭竟是一座廟

更多熱門

相關新聞

無人機擔任救災重責獲讚同支持

無人機擔任救災重責獲讚同支持

台南市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝為了解消防局和警察局，無人機模擬訓練教室學習情況，詢問消防局長李明峯、警察局長詹永茂，是否會操控無人機，兩位局長都說不會，但已有22位警消有證照，為顯示訓練成果，在議會大廳進行測試，看到無人機升空，議員們表示會支持相關預算，希望無人機能成為救災尖兵。

建商瘋搶台南地　史博館商業區溢價101%標脫

建商瘋搶台南地　史博館商業區溢價101%標脫

2020吉貝耍夜祭盛大登場

2020吉貝耍夜祭盛大登場

台南市衛生局推出中英雙語藥事手指書

台南市衛生局推出中英雙語藥事手指書

潘文忠：幼兒園午餐「菜單都公開資訊透明」

潘文忠：幼兒園午餐「菜單都公開資訊透明」

關鍵字：

台南藍軍黃偉哲萊克多巴胺美豬零檢出自治條例

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面