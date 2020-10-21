小7電子支付夯！每7人就有1人使用　超商綁定會員靠點數吸客

▲搶攻電子支付商機，超商推出優惠吸客。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

疫情期間避免接觸，意外帶動支付趨勢，超商業者統計2020年1至9月電子支付使用人次突破2.7億，較去年同期成長超過10%，7-ELEVEN即日起更新增聯邦銀行於LINE Pay、信用卡等支付工具使用，低接觸不找零，購物還能兼具防疫。

7-ELEVEN3大支付工具，包含icash2.0、OPEN錢包、icash Pay，icash2.0發卡量突破1,200萬，OPEN錢包與icash Pay不重覆使用用戶數已突破300萬，等同在地每7人就有1人擁有。

7-ELEVEN去年底OPEN錢包跨出超商場域，可於虛擬及實體多達13個通路使用，9月首度「錢」進OPEN POINT APP行動隨時取線上支付，帶動OPEN錢包交易金額成長1倍。即日起至12月31日止，使用OPEN錢包線上購買OPEN POINT APP行動隨時取任一活動商品，不但可以綁定所有銀行信用卡支付外，超過12家銀行推出獨家點數或現金回饋，單筆回饋率最高達12%。

▲3大支付工具icash2.0、icash Pay、OPEN錢包可使用。



此外，使用OPEN錢包到7-ELEVEN實體門市消費，可綁定信用卡即日起新增聯邦銀行，至12月31日止使用OPEN錢包綁定聯邦賴點卡到7-ELEVEN消費，每筆消費贈2% LINE POINT點數、回饋無上限外，登錄後單筆消費滿250元再享50元刷卡金，最高回饋率達22%。

除了小七，街口支付也與環球購物中心和萊爾富合作，今年1月再與全家便利商店串接會員系統，以街口支付綁定「全家」會員付款，結帳流程只需三秒鐘。為推廣支付功能，全家推出會員點數加倍送活動加碼，10月24日（六）至12月28日（一）止的每週六、日、一，持街口加上APP綁定「全家」會員單筆消費滿100元以上(含)，享全家會員點數加倍送。