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黑夜中最亮眼！超商開賣「螢光綠」口罩⋯3萬盒20分鐘搶購一空

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▲▼萊潔推螢光綠口罩。（圖／翻攝萊潔臉書粉專）

▲萊潔推出螢光綠口罩。（圖／翻攝萊潔臉書粉專）

記者陳涵茵／台北報導

後疫情時代口罩不僅是重要防疫物資也是時尚單品，各色系口罩推陳出新，萊潔也推出亮眼特殊新色「螢光綠」，首波限量3萬盒於今晚間8點開賣，20分鐘立即完售。

▲萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）

▲晚上8點超商湧現排隊人潮。

▲萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）

▲極光綠口罩實品顏色超亮眼。（圖／萊爾富提供）

螢光色系列繼亮眼的蜜光橘後，萊潔推出全新「極光綠」口罩，首波限量3萬盒，於今正式開放預購，每盒50入，售價399元，1人限購1盒。極光綠於今晚間8點開放預購，不少民眾沒吃晚餐就來排隊，店家體恤民眾還沒吃飯，現場甚至提供茶葉蛋與飲料。

▲萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）

▲超商業者現場提供茶葉蛋與茶水給排隊民眾享用。

此外，全台限量3萬盒，依照現場實際操作預購為準，每間門市皆不相同，也有門市共有34位民眾搶購成功，成功預購者11月4日後可回原購買門市取貨。

▲▼萊潔推螢光綠口罩。（圖／翻攝萊潔臉書粉專）

▲螢光綠口罩20分鐘內搶購一空。（圖／翻攝萊潔臉書粉專）

萊潔炫彩口罩系列，標榜全台唯一通過3E過濾標準，BFE細菌過濾99%以上、VFE病毒過濾99%以上、PFE微粒過濾95%以上，最乾淨的醫療口罩，於一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程，防疫保證外，各式各樣繽紛特殊色更是吸引粉絲收藏的關鍵。

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