拿了又放回去！他看「女童領愛心餐」太揪心　超暖善舉1.7萬人炸淚

▲妹妹吃超商愛心餐果腹。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

小小年紀的孩子就要為三餐煩惱！一名男子昨天到超商買東西，看到一個小妹妹在冰櫃前探頭探腦，最後挑了一盒水餃請店員加熱，之後就自己乖乖坐到旁邊用餐，詢問店員後才知道妹妹吃的是善心人捐贈的「愛心餐」，但金額有限，通常都只能挑一樣東西來果腹，於是他二話不說掏出1000元給店員，接著說出超暖心要求讓網友全鼻酸。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他先是看妹妹在櫃台填寫一張表格，接著跑到冰櫃前挑選晚餐，「妹妹拿了自己喜歡吃的便當又放回去，看妹妹在那裡猶豫不決，最後拿了一個水餃」，他在旁邊默默的目睹了全程，且店員問妹妹吃得飽嗎？妹妹也懂事地說吃得飽，「但是我想如果今天是我小一的兒子，一定跟我說塞牙縫都不夠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他看著妹妹用餐的小小背影，轉頭拿了一盒便當與牛奶，請店員加熱後拿給妹妹，接著把剩下的900多元寄放在櫃台，「請他（店員）以後妹妹來，都讓她吃飽一點，不夠錢再打給我，我再來補錢。」

▲原PO和店員熟識，把錢寄放在那請對方照顧妹妹。非當事人。（示意圖／記者周宸亘攝）



原PO透露，他並非有錢人，最近才被資遣改開計程車，一天只能向老婆拿1000元零用錢，「但是至少我能盡我一點心力，讓一個孩子吃飽一點」，妹妹礙於經濟因素連晚餐都不能吃飽，更別說挑自己愛吃的，他看在眼裡實在很心疼。回家後還發生了一段小插曲，和老婆敘述整件事過程，本來以為老婆會感動到補給他1000元，「沒想到老婆說，不要以為編個故事我就會多給你1000。」

貼文不到一天已超過1.7萬人按讚，網友留言，「我原本已經鼻酸看到最後又收回去，不過還是感謝你讓小妹妹吃飽啦」、「本來要熱淚盈眶了 完全被你最後一句打住」、「哈哈哈好啦，老婆不給，我私人再贊助500。」