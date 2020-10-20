重溫日式經典美味！超商就能吃大阪燒、味增烤豆腐　銅板價只要35元起

▲全家「媽媽煮藝盒裝配菜」系列推4款日式小菜。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

沒辦法出國沒關係，超商也能吃到經典日式美食呢！全家這次一次端出4款日式風味小吃，愛吃肉的不能錯過「大阪燒」，以高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、豬五花肉製成麵糊，搭配大阪燒醬汁、美乃滋簡直罪惡到不行，另外還有肉味增烤豆腐等，銅板價35元起就能開吃；而OK mart則打造2款咖哩燴飯，滿足蠢蠢欲動的胃。

▲吃得到日式大阪燒、燻腸起司馬鈴薯。

全家「媽媽煮藝盒裝配菜」系列這次主打日式風味一共4款，其中，「金時地瓜沙拉」將金時地瓜拌成薯泥沙拉，讓上班族有更多輕食選擇，而想補充蛋白質有「日式肉味增烤豆腐」，在板豆腐了上淋味增肉醬，不管是配飯或麵都適合，再來這款「燻腸起司馬鈴薯」，以蒜香馬鈴薯泥淋上起司醬，搭配花椰菜與玉米粒、德式香腸，口感豐富有微飽足感。

最後登場的經典「日式大阪燒」，麵糊選用高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、豬五花肉製成，搭配大阪燒醬汁與美乃滋，通通銅板價就能吃到，明（21）日正式開賣，且凡購買指定鮮食品項任選2件省5元、3件省10元。

▲▼OK mart推2款日式咖哩燴飯。



另，OK mart也推出2款鮮食選擇，同樣搶攻日式美食市場，特地選用100%日本好侍咖哩打造2款日式咖哩燴飯，其中，「日式咖哩雞燴飯」嚴選鮮嫩雞肉，搭配熬煮入味的精選馬鈴薯、紅蘿蔔，再淋上濃郁HOUSE好侍咖哩，每一口的咖哩香都是經典日式風味，而「咖哩豬排歐姆蛋燴飯」則是選用新鮮里肌肉炸成酥脆豬排，搭配滑嫩歐姆蛋，最後再淋上咖哩，趕快衝門市開吃。

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