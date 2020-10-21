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拜登子電郵門風暴　美高官爆料：FBI確實已查扣筆電

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▲▼美國華盛頓特區聯邦調查局總部外觀,FBI總部。（圖／路透）

▲美國華盛頓特區聯邦調查局總部外觀。（圖／路透）

文／中央社

川普政府高官今天告訴福斯新聞頻道，聯邦調查局（FBI）確已查扣據稱屬於韓特．拜登的筆電，其內的電郵披露韓特的外國商業往來，包括他在烏克蘭與中國的門路。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子韓特（Hunter Biden）的電郵門鬧得沸沸揚揚，但聯調局不願證實或否認是否正在調查韓特的筆電或電郵；聯調局向來不會證實或否認調查。

此外，福斯新聞頻道（FoxNews）也了解到，聯調局和司法部官員認同國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）的評估，認為韓特的「電郵門」並非俄羅斯針對拜登發動的假新聞行動。

雷克里夫昨天表示，韓特的筆電以及筆電內的電郵並非俄羅斯假新聞行動的一環，儘管聯邦眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）這麼認為。

雷克里夫表示：「讓我講白一點，情報圈不那樣認為，因為沒有情報支持那種說法，我們也沒有和謝安達或任何國會成員分享情報。」

一位高官告訴福斯新聞台：「如果你認為謝安達可信度不可能再低了，那麼司法部剛剛證明你是錯的。」

與此同時，另一位聯邦高級執法官員告訴福斯新聞頻道，這些電郵都是「真的」。

聯調局在寫給聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會（Senate Homeland Security and Governmental Affairs）主席強生（Ron Johnson）的信中表示，聯調局「除了10月19日國家情報總監針對手上可採取行動的情報發表的公開聲明，目前沒有其他說明」。

「如果可採取行動的情報有發展，聯調局和情報圈將會評估，是否依照既有的通知架構，向各位和貴委員會提供防禦性的情報。」

強生正在調查韓特的商業往來，以及涉及電郵門的這台筆電。

這些有問題的電郵是由「紐約郵報」（New York Post）率先取得，信件披露，韓特似乎介紹了時任副總統的拜登認識烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings的高層。在那之後不到一年，拜登就施壓烏克蘭政府官員，將正在調查Burisma創辦人的檢察總長碩金（Viktor Shokin）革職。

「紐約郵報」說，拜登2015年4月應韓特要求，在華府見了Burisma董事顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi），波茲哈施奇2015年4月17日寄給韓特的感謝信也有提及那場會面，而當時的韓特，當上Burisma的董事已有一年。

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