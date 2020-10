2016曾神預測結果！民調機構：川普有望連任　「隱藏選票」成關鍵

▲美國總統大選倒數兩周,川普(左)與拜登(右)誰能入主白宮受人矚目。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

美國總統大選倒數兩周,大多數的民調都顯示拜登的支持度領先於川普,但特拉法加集團(Trafalgar Group)民調專家卡哈利(Robert Cahaly)卻提出不同的看法,認為大多數的民意調查都漏掉了隱藏選票,而這也可能是現任總統再次當選的關鍵。

據福斯新聞報導,卡哈利20日在採訪中告訴主持人漢尼提(Sean Hannity),他認為川普將以270張選票的最低票數獲勝,如果潛在支持者更多,多數票也可能大幅上升。

特拉法加集團在2016年的選舉中備受矚目,因為它們是少數成功預測川普將囊括賓州、佛州和密西根州的民調機構。4年前,川普以驚人的優勢橫掃這三個州,戰勝當時的對手希拉蕊(Hilary Clinton)。

Joined @FoxNews @seanhannity tonight to give a glimpse into why our @trafalgar_group polls are showing a tightening race. You can watch the full segment here: https://t.co/sKJEGJZ2g0 pic.twitter.com/gMxFKQ9tE3