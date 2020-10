電視名人超狂預言：川普勝選…美國陷內亂　5年後彗星撞地球！

▲基督教佈道家羅伯森預言川普會連任。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國電視名人、保守派基督教佈道家羅伯森(Pat Robertson)20日在新的預言中指出,上帝告訴他,川普將在11月3日的大選中獲勝,美國接著就會出現動亂、川普至少會面臨兩次暗殺,「5年後就會有顆彗星撞上地球,也許就是世界末日了。」

高齡90歲的羅伯森是基督教廣播網(Christian Broadcasting Network,CBN)創辦人,同時也是川普的支持者。他在「700俱樂部」(700Club)節目中向觀眾表示,川普毫無疑問地會在這次的大選中獲勝,「就算你們坐在家裡不出門投票,他還是會贏,我想這是已經成定局的事。」

