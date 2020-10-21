釣到鱸魚往嘴中一看嚇壞了　「冷血小蛇」緊盯他

▲美國一名釣魚客日前早上竟捕到一條藏有「小蛇」的鱸魚。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國田納西州（State of Tennessee）一名釣客鮑德里（Dan Boudrie）日前早上到諾克斯維爾（Knoxville）的河邊進行垂釣，並捕到一條鱸魚，正當他想要檢查魚兒的口腔時，發現裡面竟藏有一條小蛇。所幸鮑德里沒有受傷，並立刻通報野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency），事件發生後，被PO在臉書上，吸引許多網友關注。

根據《Fox News》報導，鮑德里日前在諾克斯維爾的河邊釣到一條鱸魚，當他想要伸手進魚嘴檢查時，發現藏有一條小蛇正緊盯著自己，讓他瞬間嚇了一跳，之後更好奇的說，「若在這樣的情況下手被蛇咬傷，我該如何和醫生解釋」。事件隨後被報野生動物資源局PO在臉書上，並提醒其他釣魚客，在釣到魚時，一定要小心檢查，「因為你永遠都不知道危險藏在哪裡」。

PO文一出，引發許多網友留言，「那條魚的嘴巴好髒！」、「那條小蛇還活著嗎？」、「幾年前我在一條魚兒的嘴巴」、「旁邊的眼球是什麼？」、「如果是我釣到這條鱸魚，我可能不會拍照，反而把魚、蛇和釣竿全都扔進水裡」。也有網友知道小蛇的身分表示，牠是屬於一種無毒常見的水蛇（water snake）或是美南水蛇（banded water snake）。