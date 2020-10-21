　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

釣到鱸魚往嘴中一看嚇壞了　「冷血小蛇」緊盯他

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國一名釣魚客日前早上竟捕到一條藏有「小蛇」的鱸魚。（示意圖／免費圖庫pexels）

▲美國一名釣魚客日前早上竟捕到一條藏有「小蛇」的鱸魚。（示意圖／免費圖庫pexels）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國田納西州（State of Tennessee）一名釣客鮑德里（Dan Boudrie）日前早上到諾克斯維爾（Knoxville）的河邊進行垂釣，並捕到一條鱸魚，正當他想要檢查魚兒的口腔時，發現裡面竟藏有一條小蛇。所幸鮑德里沒有受傷，並立刻通報野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency），事件發生後，被PO在臉書上，吸引許多網友關注。

根據《Fox News》報導，鮑德里日前在諾克斯維爾的河邊釣到一條鱸魚，當他想要伸手進魚嘴檢查時，發現藏有一條小蛇正緊盯著自己，讓他瞬間嚇了一跳，之後更好奇的說，「若在這樣的情況下手被蛇咬傷，我該如何和醫生解釋」。事件隨後被報野生動物資源局PO在臉書上，並提醒其他釣魚客，在釣到魚時，一定要小心檢查，「因為你永遠都不知道危險藏在哪裡」。

PO文一出，引發許多網友留言，「那條魚的嘴巴好髒！」、「那條小蛇還活著嗎？」、「幾年前我在一條魚兒的嘴巴」、「旁邊的眼球是什麼？」、「如果是我釣到這條鱸魚，我可能不會拍照，反而把魚、蛇和釣竿全都扔進水裡」。也有網友知道小蛇的身分表示，牠是屬於一種無毒常見的水蛇（water snake）或是美南水蛇（banded water snake）。

It's almost #Halloween and it looks like the year 2020 is at it again. It seems that some fish are playing tricks on us,...

Tennessee Wildlife Resources Agency 發佈於 2020年10月17日 星期六

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
被逼插鼻胃管！90歲嬤「虛弱揮手拒絕」…醫淚嘆：因孫子要結婚
陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範　她崩潰：只想活
快訊／高雄深夜驚傳槍響！嫌犯遭包圍拒捕「屋內開槍輕生」
快訊／展場超辣女主持被「衝撞揉胸」...委屈落淚　嫌到案這樣
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗方濟各首次表態　支持同性「民事結合」

每晚4小時都變了！「墊底女」看《死亡筆記本》太震撼　逆襲成名校生

釣到鱸魚往嘴中一看嚇壞了　「冷血小蛇」緊盯他

月領2萬多元、開老爺車　「世界最窮總統」宣布從政壇引退

朱利安尼再爆：我有拜登子的戀童自白　照片「墮落到令人噁心」

花1800元買主題蛋糕幫兄弟慶生　成品像藍黏土還沾狗毛

他借Wi-Fi狂載「戀童片」 半年後害鄰居被逮...愧疚自首：是我啦

拜登子電郵門風暴　美高官爆料：FBI確實已查扣筆電

烈焰紅唇「一人一泡」安全開唱　歌迷關透明球體內嗨跳

脖子疼以為姿勢不良　檢查發現罹患不能手術的腦癌

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

王心凌攻蛋嘉賓重量級！緋聞男也會來　看楊丞琳素顏被求婚...盼未來「盡量不要」

教宗方濟各首次表態　支持同性「民事結合」

每晚4小時都變了！「墊底女」看《死亡筆記本》太震撼　逆襲成名校生

釣到鱸魚往嘴中一看嚇壞了　「冷血小蛇」緊盯他

月領2萬多元、開老爺車　「世界最窮總統」宣布從政壇引退

朱利安尼再爆：我有拜登子的戀童自白　照片「墮落到令人噁心」

花1800元買主題蛋糕幫兄弟慶生　成品像藍黏土還沾狗毛

他借Wi-Fi狂載「戀童片」 半年後害鄰居被逮...愧疚自首：是我啦

拜登子電郵門風暴　美高官爆料：FBI確實已查扣筆電

烈焰紅唇「一人一泡」安全開唱　歌迷關透明球體內嗨跳

脖子疼以為姿勢不良　檢查發現罹患不能手術的腦癌

高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮」

新北萬里蟹9周年慶「野柳漁港」恐爆人潮　交通資訊看這裡

男子單攻桃園復興北插天山迷路求救援　幸手機可正常聯繫

今彩539頭獎4注中獎！各得600萬　獎落雙北、高屏

教宗方濟各首次表態　支持同性「民事結合」

每晚4小時都變了！「墊底女」看《死亡筆記本》太震撼　逆襲成名校生

皮膚科醫師曝「這時機」塗乳液效果最好，否則白做工

蕭亞軒、黃皓「私下相處模式」閃炸！　甜笑認了無聊就吵架：感情又增溫

女兒超愛王一博、蔡徐坤！　陳奕迅炫耀「妳偶像要叫我Eason哥」

新北農村社區培根築夢　再增加三社區實現亮麗前景

國際熱門新聞

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

不讓孕婦剖腹產　醫生扯斷嬰兒頭

美洲獅突然現身　男慘被追殺6分鐘

美民主黨總統出賣中華民國血淚史

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

癱瘓男「吃安眠藥」才20分鐘就能走

CIA高官來台染病？　耳鳴後失憶

挪威發現變種毒株　傳染力更猛烈

遭3m鱷魚盯上！游泳男慘遭狂咬慘死

前員工曝「麥當勞這樣點」薯條絕對現炸

拜登提稅率逾60％　「五角」怒幫川普催票

白宮官員：台灣應自己做好中國入侵的準備

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

沙發放40年沒洗　結果超驚人

更多熱門

相關新聞

烈焰紅唇「一人一泡」安全開唱

烈焰紅唇「一人一泡」安全開唱

新冠疫情延燒全球，許多演唱會也受到波及紛紛「喊卡」，美國樂團「烈焰紅唇」不願留下遺憾，推出新的防疫招數，樂隊成員和台下歌迷各自罩在一個獨立的透明塑膠球體內，在防止新冠病毒傳播的情況下也能安全開唱。

美選「割喉戰」！黃奎博：對川普有好處

美選「割喉戰」！黃奎博：對川普有好處

名人預言：川普勝選　5年後世界末日

名人預言：川普勝選　5年後世界末日

趙立堅：美滋擾盤查300中國留學生

趙立堅：美滋擾盤查300中國留學生

川普有望連任　「隱藏選票」成關鍵

川普有望連任　「隱藏選票」成關鍵

關鍵字：

美國田納西州鱸魚State of TennesseeDan Boudrie野生動物資源局國際要聞

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面