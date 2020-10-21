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美大選進入「割喉戰」！黃奎博：反而對川普有點好處

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新聞節目中心／綜合報導

美國大選投票日逼近，民主黨候選人拜登（Joe Biden）近期則身陷「電郵門」風暴，引發各界關注。對此，對外關係協會秘書長黃奎博21日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，拜登次子杭特（Hunter Biden）的行為早有傳聞，雖然對拜登選情一定有傷害，但程度仍要觀察；他並指出，如今拜登與美國總統川普（Donald Trump）已進入負面選舉、「割喉戰」，這反而對川普會有點好處。

▲▼對外關係協會秘書長黃奎博,台灣智庫執行委員賴怡忠。（圖／翻攝雲端最前線）

《雲端最前線》21日邀請黃奎博與台灣智庫執行委員賴怡忠，一同分析美國總統大選時事議題。談起拜登小兒子「電郵門」事件，黃奎博直言「我覺得拜登現在好險」，因為杭特不是這幾年才被大家覺得這麼有問題，「其實問美國政界，或關心美國政治的朋友，他們會說他兒子早就這樣、傳聞就是這樣」。

黃奎博進一步說，「電郵門」對拜登選情一定有傷害，無論是真是假，但程度上還要再觀察民調反應；不過，這兩位老先生已進入很標準的負面選舉，只要讓選民討厭對方就好，等同「割喉戰」，「若真的做到這點，我覺得反而對川普會有點好處！」主持人開玩笑稱「債多不愁？」黃笑回「對！這4字基本上含括了對川普的一切」。

黃奎博接著說，大家會認為拜登當過參議員、副總統，雖然兒子有一些傳聞，拜登個人其實沒什麼大事；但若大家受負面選舉影響討厭拜登，出來投票的支持者變少，說不定在一些搖擺州，兩人勢均力敵的狀況會更明顯，「到時誰會贏，變數會變得更大！」

▲▼對外關係協會秘書長黃奎博,台灣智庫執行委員賴怡忠。（圖／翻攝雲端最前線）

對於有跨國民調顯示，42%台灣民眾支持川普連任，為亞太區最高數據；賴怡忠則說，平時在網路、Facebook上看，台灣的確有滿顯著的「川粉」，還會到處跟人爭辯，而台灣人雖然沒有投票權，4年來台美關係的質與量提升，這每個人都看得到。

賴怡忠進一步說，過去美國對台灣只關注兩岸戰爭、台海狀況，但川普政府連台灣在國際上被霸凌、邦交國問題等，都願意公開出聲，「這些的確會讓人民有點感覺」；相對來講，拜登令人想到歐巴馬政府，過去歐巴馬政府對台灣，只要兩岸沒戰爭就OK，也不會針對中國大陸作為有特別要求，兩相比較會有滿強烈的「川粉」也不意外。

黃奎博也說，現在大家看川普，是看到他螢幕上的形象，但川普是否真的那麼挺台灣，這必須要懷疑，「川普自己口中講過多少次台灣？」尤其最近幾乎沒有了，這其實是個警訊；上回講台灣的是白宮前國安顧問波頓（John Bolton），還提及川普曾在辦公室講中國大陸與台灣，提及中國大陸是書桌、台灣是麥克筆尖等言論，「若波頓講的是對的，川普真正是怎麼想台灣？」

《雲端最前線第915集FB》

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