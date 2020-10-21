和健身教練「女下男上練腹橫肌」　男友氣炸：被吃豆腐沒差？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友上周末收到女友傳來的影片，主要是對方在健身課上學到的新動作；然而，當他看到「女下男上」的曖昧姿勢後，氣得在Line裡開噴，擁有多年健身經驗的他，更狂舉多項訓練打臉，直言「根本不需要有這種肢體接觸的動作！」

男網友在dcard怒發文，女友每周都會上一對一健身課，也經常與他分享當天學到的動作，上周末對方傳來影片，內容竟是常見的情侶健身運動，還換成女下男上，「女友跟我說，教練在教她如何練習腹內壓，簡單來說就是核心的鞏固，尤其是腹橫肌的鍛鍊。」

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由於他健身超過3年，很清楚過程中的接觸在所難免，「如果是點一下肩膀、背或腹肌我倒無所謂，但想鍛鍊核心、腹內壓有超多種（方式），根本不需要與教練有這種肢體接觸的動作。」

原po舉例，包括基本的健力三項、超負荷訓練、瑜伽球、藥球等都可以，若想單純訓練腹內壓的感受度，拿啞鈴或壺鈴也不是不行。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來他忍無可忍，直接在Line上怒譙教練的行為，並告訴女友其他替代方案，以避免這種手貼手、腳黏髖部的曖昧動作，結果對方竟回，「欸你不要這樣哦！」

對此，原po不禁哀怨道，「我看錯了什麼，是我頭頂綠綠的，那教練想吃豆腐她沒差？還是我真的不懂專業，男教練教女學員本來就該這樣嘛，算什麼吃豆腐？」

po文引起熱烈迴響，而大部分網友都覺得母湯，直言「說不定已經搞上床了，你有查證過嗎」、「要練核心根本還有一堆動作玩，這種動作超級故意的」、「1對1很容易擦出火花吧」、「來，乖乖戴好，別歪了」、「此為變心的不敗起手式」、「我前女友就是這樣...綠」、「帽子越來越多頂」、「這種不自愛的換了吧，不缺這個」。