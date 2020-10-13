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鮮肉猛男選里長「狂曬養眼照」　背景曝光！健身教練、粗工都做過

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▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲他認為，體態的維持代表他對人生的態度。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來不少年輕人回鄉參選里長，為政壇注入活力新血，來自高雄22歲的熱血青年黃大維，決定角逐2022年鳳山區文山里的里長，從今年7月開始，他也創立臉書粉專，除了傳達理念、分享生活點滴，也不吝放送養眼猛男照，獲得不小關注。

黃大維感性地說，「我從小就有個夢想，那就是希望有一天可以對社會有所貢獻，於是決定在2022年站出來選里長，替文山里的里民們解決生活上各種麻煩事。」

當然，他也自知在年齡、閱歷方面，勢必會受到質疑，不過他對此十分有信心，「我從國中三年級開始便在外打工，做過的工作種類也是很多，例如粗工、餐飲、健身教練、台銀，我相信我的社會經驗絕對是充足的，也希望里民們可以對我放心。」

▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲黃大維年僅22歲，但已接觸過許多工作。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

從粉專可見，黃大維經常曬照放送好身材，他坦言的確是為了吸睛，「而究竟是好是壞來自每個人的價值觀，健身了6年，體態的維持代表我對人生的態度，堅持、努力、執著，我希望吸引大家的會是我的內在。」

在分享生活之餘，他也不忘宣揚政見，像是因應社區人口年齡層分佈、高齡化社會，為了減少子女負擔及增加生活的樂趣，他表示，希望約聘樂齡體適能證照有氧老師、物理治療師，每周一次至里民活動中心做低強度健康運動，至於經費則由里長及參與活動的民眾共同分攤。

▼他也不諱言，秀肌肉就是為了吸睛。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

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