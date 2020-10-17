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愛健身又豪飲...他腹部劇痛！　醫一看驚「2公尺小腸」塞爆胸腔

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▲▼肚子痛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張男肚子劇痛，原以為是腸炎，沒想到竟差點失去性命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸廣東一名張姓男子日前忽然感到腹部一陣絞痛，還不時噁心想吐，原以為只是吃錯東西，到醫院就診被診斷為腸炎，但打針後卻更加嚴重，轉診至大醫院檢查竟發現，張男的左肺全被壓扁，胸腔內被從橫膈肌穿出的近2公尺小腸塞滿，一度生命垂危，所幸手術成功，已脫離險境。

▲▼張男的小腸穿過橫膈膜塞爆胸腔，使左肺也被壓扁。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼張男的小腸穿過橫膈膜塞爆胸腔，使左肺也被壓扁。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

據《看看新聞》報導，張男在當地醫院先打了兩劑強效止痛針，並吃下醫生開的處方藥，但依然疼痛難忍，甚至痛到站不起身，緊急被轉診至佛山市第二人民醫院。醫生經過一系列檢查後發現，張男雖神智清醒，但有休克前兆，胸腔內塞滿小腸，左肺則被擠到壓縮坍扁，出現罕見的「膈疝」症狀，小腸堆積也引發內出血及小腸壞死，需要緊急開刀治療。

▲▼張男的小腸穿過橫膈膜塞爆胸腔，使左肺也被壓扁。（圖／翻攝自《看看新聞》）

佛山市第二人民醫院胃腸外科主任邱磊表示，「到手術室時，病人已經休克，因為小腸沖至胸腔後影響心臟，一度還發生心跳停止的緊急情況，相當危急。」所幸最終手術順利，張男已經脫離險境。

邱磊解釋，張姓患者過去曾患有結腸癌，後開刀切除部份橫隔膜，因修補部位不如天然的堅固，再加上張男平日喜好健身，經常豪飲暴食，導致腹腔壓力變化劇烈，造成橫隔膜破裂，近2公尺的小腸因此鑽入胸腔中，好在手術後已經將移位小腸切除，不過近6公尺的小腸也只剩下4公尺了。

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